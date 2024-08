WRC | Rally Finlandia, PS19: Rovanpera ed Evans KO! Ogier leader

I rally finiscono davvero una volta rientrati al Parco Assistenza, ma ciò a cui abbiamo assistito nella penultima prova speciale del Rally di Finlandia non è così frequente da vivere e, di certo, non avrà creato un bel clima in casa Toyota.

Kalle Rovanpera, leader sino a ora dell'evento e lanciato verso il terzo successo consecutivo, è stato autore di un incidente a poche centinaia di metri dal termine della PS19, la Sahloinen - Moksi 2 di 14,27 chilometri.

Il 2 volte iridato, arrivato al chilometro 13,63 della speciale, ha trovato una grossa pietra in traiettoria, nel bel mezzo di una curva sinistrorsa abbastanza veloce. Questa, una volta colpita, ha alzato il muso della GR Yaris Rally1 numero 69, facendole perdere direzione.

Rovanpera e Halttunen si sono trovati passeggeri della loro macchina, che ha iniziato a scivolare verso l'esterno e a colpire gli alberi appena fuori la sede stradale, iniziando a capottare prima di fermarsi nella foresta.

La notizia migliore è che entrambi sono usciti dall'abitacolo della GR Yaris Rally1, che ha retto molto bene ai molteplici impatti. La brutta notizia è che Rovanpera vede sfumare per il secondo anno consecutivo una vittoria che aveva in mano. Quest'anno è stata più sfortuna che demerito, ma l'epilogo è stato il medesimo di quello 2023: ritiro con la vettura capottata.

La buona notizia per Toyota è che la prima posizione viene ereditata da Sébastien Ogier, ora leader dell'evento davanti a Thierry Neuville e Adrien Fourmaux, entrambi sul podio. La seconda cattiva notizia è arrivata da Elfyn Evans e Scott Martin.

I principali candidati al titolo della Casa nipponica sono stati autori di un incidente sempre nella stessa speciale, dopo appena 200 metri dal via. Passata una curva sinistrorsa, il gallese ha perso il posteriore della sua Yaris e, nel tentativo di correzione, ha puntato il muso verso l'esterno, contro gli alberi.

A quel punto Evans ha provato un'altra manovra disperata per evitare l'impatto, ma il retrotreno della sua macchina ha centrato in pieno un albero, per poi colpirne altri due dall'altra parte della sede stradale. Per Evans è stata la fine dell'evento, costretto a ritirarsi anche dalla Super Sunday.

Per Thierry Neuville un colpo clamoroso. Si trova ora in seconda posizione nella classifica generale di un evento in cui ha sempre fatto molta fatica. Come se non bastasse, entrambi i suoi rivali principali per il titolo Mondiale Piloti si sono ritirati definitivamente per due incidenti. Ha la grande occasione di firmare un buon bottino di punti e allungare su di loro, anche se quasi certamente nell'ultima parte del Mondiale dovrà vedersela anche con Sébastien Ogier.

Con il duplice ritiro di Rovanpera ed Evans, Neuville guadagna subito 2 posizioni anche nella Super Sunday, salendo dal sesto al quarto posto. Ora per completare l'opera manca solo l'ultima prova speciale, la Power Stage, dove saranno assegnati altri punti validi per il titolo.