WRC | Rally Finlandia, PS19-20: Katsuta allunga su Suninen

La terza e ultima tappa del Rally di Finlandia si è aperta come da copione, ovvero con Elfyn Evans in pieno controllo della gara e Thierry Neuville contento del secondo posto. Entrambi, però, stanno già pensando alla Power Stage, dove si sfideranno per raccogliere più punti extra che potranno per ridurre ulteriormente il loro distacco dalla vetta della classifica del Mondiale Piloti.

Il gallese di Toyota Racing ha vinto la Moksi - Sahloinen 1 di 16,56, ossia la PS19 che ha aperto la giornata, mentre la PS20, la Himos - Jamsa 1 di 9,26 (che fungerà anche da Power Stage - è stata conquistata da Takamoto Katsuta.

Sia Evans che Neuville hanno preso le misure della Power Stage nella PS20, il primo passaggio sul percorso che sarà utilizzato anche come ultima delle 22 prove in programma.

Chi invece ha spinto forte nelle prime due prove sono i due piloti in lotta per ottenere il gradino più basso del podio, dunque Takamoto Katsuta e Teemu Suninen. Se il finlandese era riuscito a ridurre il suo divario dal giapponese nella PS19, quest'ultimo ha fatto la differenza nella PS20, battendo il rivale di 2"7 e ampliando il suo margine a 7"2 nella classifica generale.

Suninen ha scelto di prendere parte alle prime 3 prove di oggi con sole 4 gomme (tutte Soft e niente gomma di scorta) per provare a dare il tutto per tutto e battere il rivale, ma nella PS20 ha commesso qualche sbavatura - soprattutto un traverso che lo ha portato a mettere la ruota posteriore destra ben oltre la sede stradale in una curva sinistrorsa della splendida discesa che porta al traguardo.

Katsuta non ha fatto altro che sfruttare la miglior posizione di partenza e gli errori del rivale per consolidare la sua posizione sul podio. Al termine della gara mancano ancora 2 prove, ma il pilota di Toyota ha in mano il podio in quello che può essere considerato come il secondo evento di casa.

Alle spalle dei primi 4 le posizioni sono finalmente cristallizzate. A partire dal quinto posto di un Jari-Matti Latvala sempre più veloce prova dopo prova. Ormai la Top 5 è consolidata, ma l'attuale team principal di Toyota Racing si sta divertendo al volante della GR Yaris Rally1 e sembra non volersi accontentare di portare la macchina al traguardo.

Nel WRC2 Oliver Solberg ha messo la parola fine alla lotta per il successo, distanziando di oltre 20 secondi il primo dei rivali: Sami Pajari. Il norvegese chiuderà la corsa come primo pilota al volante di una vettura Rally2, ma a vincere la classifica WRC2 sarà Pajari in quanto Solberg non è iscritto alla classe in questo fine settimana.

Ormai sicuro del terzo posto per le Rally2 e secondo nel WRC2 Adrien Fourmaux, solido con la prima Ford Fiesta Rally2 in gara davanti alla Skoda Fabia RS Rally2 di Nikolay Gryazin.