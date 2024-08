WRC | Rally Finlandia, PS18: Neuville prova la rimonta nella Super Sunday

La Prova Speciale 18 del Rally di Finlandia è stata un antipasto di ciò che i piloti si troveranno ad affrontare nella Power Stage che andrà in scena alle ore 12:15 italiane.

Kalle Rovanpera, come ha fatto vedere per tutto il fine settimana, è risultato imbattibile precedendo di 2 decimi il compagno di squadra Sébastien Ogier nei 4,35 chilometri della terzultima speciale del nono appuntamento stagionale.

Il finlandese, oltre a comandare la classifica generale del rally di casa, si trova a essere leader della Super Sunday e principale favorito anche per la Power Stage.

Intanto Sébastien Ogier si sta avvicinando nella classifica domenicale a Elfyn Evans, che occupa ancora la seconda posizione ma è ora braccato dall'8 volte iridato. Sembra ormai chiaro come Ogier voglia prendere più punti possibili per rientrare in gioco per il titolo iridato.

Alle loro spalle si infiamma la lotta per il quarto posto della Super Sunday. Esapekka Lappi ha 1"8 di vantaggio su Takamoto Katsuta, ma il giapponese di Toyota Gazoo Racing deve stare attento a Thierry Neuville. In questa speciale il belga ha avuto tempi migliori rispetto a quella precedente, tornando a 7 decimi da lui.

Ciò significa che nelle prossime due prove il leader del Mondiale potrebbe provare a recuperare almeno una posizione - se non due - e accorciare così sensibilmente su Evans e Ogier, lasciando loro pochi punti recuperati su di lui.

Sembrano ormai fuori dai giochi Adrien Fourmaux e Sami Pajari, entrambi autori di due errori nella prova precedente e vogliosi di confermare l'ottimo risultato confezionato tra venerdì e sabato nella classifica generale. Non avendo velleità di titolo, a loro basterà portare a casa quanto già ottenuto ieri per essere soddisfatti.

Nel WRC2 è arrivata la risposta di Oliver Solberg. Il norvegese ha vinto la prova con pochi decimi di margine su Jari-Matti Latvala. Ma non è tanto il vantaggio guadagnato, quanto il segnale dato al team principal di Toyota: il divario tra loro è troppo ampio per essere colmato nelle due prove che mancano alla fine delle ostilità.