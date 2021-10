WRC, Rally Finlandia, PS18: Evans a un passo dal successo

Elfyn Evans ha compiuto il penultimo passo verso quella che sarà la sua seconda vittoria della stagione, vincendo la Prova Speciale 18 del Rally di Finlandia, la penultima del fine settimana del terzultimo appuntamento del WRC 2021.

Il pilota gallese della Toyota ha preveduto di 2 decimi Ott Tanak nella Laukaa 2 di 11,75 chilometri, aumentando - seppur di poco - il suo vantaggio nei confronti del diretto rivale per la vittoria.

Tanak non demorde, ma sa che l'unica speranza è quella di mettere pressione a Evans per cercare di indurlo in errore. Il pilota di Toyota Racing è però molto freddo in questo weekend e difficilmente si lascerà sfuggire l'ultima opportunità per tenere aperta la lotta per il Mondiale Piloti.

Esapekka Lappi ha ottenuto il terzo tempo a 1"8 dal crono di riferimento di Evans, mentre alle sue spalle si sono piazzati Craig Breen (Hyundai Motorsport) e il 7 volte iridato Sébastien Ogier. Dal francese è lecito aspettarsi una Power Stage in cui proverà a portare a casa punti per mantenere un certo distacco da Evans.

Nel WRC2 si chiude definitivamente la lotta per la vittoria, con Teemu Suninen che ha allungato ancora su Mads Ostberg. Tra i due ci sono or 14"1, un divario difficilmente colmabile per il norvegese, che sta per altro facendo i conti con un problema sulla sua Citroen C3 R5 dalla prima speciale del mattino.

Rally di Finlandia - Classifica generale dopo la PS18

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Evans/Martin Toyota Yaris WRC 2.13'54”8 2 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +12"4 3 Breen/Nagle Hyundai i20 Coupé WRC +35"5 4 Lappi/Ferm Toyota Yaris WRC +55"9 5 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +2'44"6 +1'00" 6 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +4'52"2 7 Fourmaux/Coria Ford Fiesta WRC +6'11"2 8 Suninen/Markkula Volkswagen Polo GTI R5 +9'26"7 9 Ostberg/Eriksen Citroen C3 Rally2 +9'40"8 10 Lindholm/Hamalainen Skoda Fabia R5 Evo +10'20"6