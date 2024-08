WRC | Rally Finlandia, PS17: Rovanpera leader della Super Sunday

Non c'erano molti dubbi riguardo le intenzioni di Kalle Rovanpera. Il padrone di casa al Rally di Finlandia non vuole lasciare nemmeno le briciole agli avversari.

Il 2 volte campione del mondo ha iniziato nel migliore dei modi l'ultima tappa del Rally di Finlandia, vincendo la Prova Speciale 17 Sahloinen - Moksi 1 di 14,27 chilometri, precedendo la GR Yaris Rally1 numero 33 di Elfyn Evans e Scott Martin.

Rovanpera ha fermato il cronometro in 8'33"6, facendo meglio di 4 decimi rispetto al compagno di squadra e di 1 secondo nei confronti della migliore Hyundai i20 N Rally1 in questa prova, ossia quella di Esapekka Lappi e Janne Ferm.

Molto vicino anche Sébastien Ogier, quarto a 1"4 davanti alla quarta Toyota GR Yaris Rally1 ufficiale di Takamoto Katsuta e Aaron Johnston, che completa la Top 5 di stage.

Questo risultato è importante per Evans, perché gli permette di essere secondo nella classifica della Super Sunday dietro al solito Rovanpera e - almeno al momento - recuperare 4 punti nei confronti di Thierry Neuville, sesto.

Il belga è ripartito con gli stessi problemi di confidenza con la vettura già visti nel corso del fine settimana, per cui il gallese dovrà fare di tutto per cercare di strappare più punti possibili e fare in modo di non perderne troppi in ottica Mondiale.

Da segnalare due brividi per Adrien Fourmaux e Sami Pajari. Il pilota di M-Sport si è trovato con 2 ruote in un fosso dopo essere uscito largo da una curva sinistrorsa, ma la trazione integrale della sua Puma lo ha aiutato a tornare in prova senza danni.

Pajari. invece, è uscito completamente dalla sede stradale, trovandosi però a guadare un campo di sola erba. Per questo, dopo un'escursione durata una quindicina di secondi, è tornato in prova riuscendo anche a concluderla senza problemi.

Per quanto riguarda il WRC2, grande tempo di Jari-Matti Latvala con la Toyota GR Yaris Rally2. Il finlandese, secondo nella classifica generale di categoria, ha recuperato 9 secondi sul leader Oliver Solberg, ma il suo ritardo è di 38"4 dal leader. Per cui sarà molto difficile che possa portare a termine la rimonta mancando appena 3 prove alla fine dell'evento.