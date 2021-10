WRC, Rally Finlandia, PS17: Evans ipoteca la vittoria

Il Rally di Finlandia 2021 ha definito probabilmente il suo padrone. Elfyn Evans ha respinto con perdite gli attacchi portati nella prova precedente da Ott Tanak e ha ipotecato il secondo successo stagionale.

Il pilota di Toyota Racing ha vinto la PS17 Ruuhimaki 1 di 11,12 chilometri, distanziando in maniera importante l'estone di Hyundai Motorsport. Tanak ha colto il secondo tempo, ma staccato di 3"5 dal rivale gallese.

Questo ha portato a 12"2 il vantaggio di Evans quando mancano 2 speciali al termine dell'evento finlandese. La prova, più tortuosa e piena di curve lente rispetto alle precedenti, si è adattata piuttosto bene alla Toyota ed Evans è stato bravo ad approfittarne.

Craig Breen ha ottenuto il terzo tempo, staccato di oltre 5 secondi dal miglior tempo di Evans. Esapekka Lappi, invece, ha colto il quarto tempo, risultando 9 decimi più lento del nord-irlandese che lo ha preceduto.

Sébastien Ogier si è limitato a percorrere la prova senza prendersi rischi. Il quinto tempo è lo specchio dell'approccio del 7 volte iridato, il quale non ha più niente da chiedere a questa gara se non nella Power Stage, dove proverà a prendere altri punti buoni per la rincorsa all'ottavo iride.

Il WRC2 è stato di fatto lo specchio del WRC, con Teemu Suninen che ha probabilmente ipotecato la vittoria. Il finnico ha fatto meglio di 3"6 rispetto all'unico rivale per il successo, Mads Ostberg, portando a 9"3 il suo vantaggio. Il norvegese di Citroen Racing sta facendo i conti con un problema alla sua C3 R5 sin dalla prima prova di oggi e Suninen ha così potuto mettere il sigillo a un successo che farebbe morale dopo l'addio a M-Sport arrivato poche settimane fa.

Rally di Finlandia - Classifica generale dopo la PS17

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Evans/Martin Toyota Yaris WRC 2.08'36”8 2 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +12"2 3 Breen/Nagle Hyundai i20 Coupé WRC +31"3 4 Lappi/Ferm Toyota Yaris WRC +54"1 5 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +2'39"5 +1'00" 6 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +4'41"9 7 Fourmaux/Coria Ford Fiesta WRC +5'58"8 8 Suninen/Markkula Volkswagen Polo GTI R5 +9'06"9 9 Ostberg/Eriksen Citroen C3 Rally2 +9'16"2 10 Lindholm/Hamalainen Skoda Fabia R5 Evo +9'52"9