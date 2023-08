WRC | Rally Finlandia, PS16: Suninen si riprende il terzo posto

La giornata perfetta di Elfyn Evans continua. Il gallese di Toyota Racing ha firmato il sesto scratch consecutivo nella PS16 del Rally di Finlandia, la Paijala 2 di 20,19 chilometri, aumentando ancora una volta il suo margine nei confronti di Thierry Neuville, suo unico rivale per la vittoria.

Evans ha fermato il cronometro in 9'32"0, facendo meglio del rivale di 4"5. Questo ha fatto sì che il gap tra i due - in favore del pilota della Toyota - salisse a mezzo minuto. 30 secondi che per Neuville sarà impossibile colmare di pura prestazione, perché Evans ha una posizione migliore di partenza e un ritmo migliore del suo.

Ma questo il belga lo sa dalle prime speciali di questa mattina. Non è un caso che in questa stage abbia deciso di non spingere al massimo per evitare di prendersi rischi inutili, soprattutto nel tratto più stretto della prova, quello finale, in cui il fondo ha presentato diverse pietre pericolose per gli pneumatici.

La lotta per il terzo posto è in una fase di cambiamento continuo. Dopo aver perso il gradino più basso del podio nella PS15, Teemu Suninen si è rifatto con gli interessi tornando in possesso della posizione che al momento è tornato a vederlo sul podio.

Il pilota di Hyundai Motorsport ha fatto meglio di 1"1 rispetto a Takamoto Katsuta, e ora ha un margine di 3 decimi sul rivale. I due sembrano avere un passo gara molto simile, sebbene Katsuta possa partire più tardi del finlandese in speciale e quindi, almeno in teoria, potendone sfruttare le linee e avere un maggiore grip.

Oliver Solberg ha deciso di spingere in maniera decisa per cercare di staccare Sami Pajari e mettere al sicuro la prima posizione nel WRC2, sebbene il norvegese non sia iscritto per prendere punti validi per il titolo in questo fine settimana.

Solberg è risultato più veloce del compagno di marca finlandese di 4"5, dunque il margine tra i due nella classifica generale è salito a 5"4 in favore dell'ex pilota di Hyundai Motorsport.