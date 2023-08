WRC | Rally Finlandia, PS15: Katsuta torna in zona podio

Oggi Elfyn Evans sembra tornato quello della stagione 2020, ovvero il pilota che sfiorò il titolo iridato, perdendolo solo all'ultima gara - l'ACI Rally Monza Italia - contro uno dei più grandi di tutti i tempi: Sébastien Ogier.

Il pilota gallese ha inanellato la quinta vittoria di speciale consecutiva nella PS15, la Vastila 2 di 18,94 chilometri, mostrando ancora una volta di essere lui il più forte di giornata e colui che è riuscito ad adattarsi meglio a questo percorso in particolare.

Già nel passaggio mattutino Evans aveva colto un gran tempo, ma con il fondo reso fangoso dalla pioggia. Questo pomeriggio, invece, lo sterrato si è presentato asciutto per via del sole spuntato nel prosieguo della mattinata e il pilota di Toyota Racing non ha fatto altro che replicare la prestazione, staccando ulteriormente l'unico rivale per la vittoria di questo fine settimana: Thierry Neuville.

Il pilota belga, dal canto suo, ha affermato di aver faticato molto con i solchi creati nella stage dai diversi passaggi delle vetture nel corso della mattinata. La sua i20 N Rally1 ha patito quelle condizioni, mentre la Toyota GR Yaris Rally1 è apparsa molto più a proprio agio su un terreno in quelle condizioni.

Ora Evans ha portato il suo vantaggio a 25"5 nei confronti di Neuville quando mancano 3 prove speciali al termine della seconda tappa. Una sorta di assicurazione su quella che potrebbe essere la sua seconda vittoria della stagione dopo quella ottenuta al Rally di Croazia nella prima parte dell'anno.

Che Toyota sia a proprio agio sulle speciali odierne lo conferma il fatto che Takamoto Katsuta sia riuscito a riappropriarsi del terzo posto proprio in questa stage. Il giapponese ha fatto meglio di 1"8 nei confronti di Teemu Suninen, il suo rivale per il gradino più basso del podio, riprendendosi ciò che aveva lasciato nel corso della mattinata per via di un testacoda in un tratto fangoso.

Se tra il primo e il secondo pilota della classifica il margine si amplia prova dopo prova, in questo caso Katsuta dovrà essere esente da altri errori perché Suninen è appena alle sue spalle, staccato di 8 decimi di secondo.

Con lo sterrato asciutto, Jari-Matti Latvala sta facendo vedere cose molto più interessanti. Nella prova appena terminata ha fatto peggio di Pierre-Louis Loubet - rientrato in gara oggi dopo l'incidente di ieri nella PS3 - di 1"7.

La prima speciale del pomeriggio regala un grande colpo di scena nel WRC2. Jari Huttunen, leader di classe, si è fermato in prova a causa di un guasto sulla sua Skoda Fabia RS Rally2. Il nuovo leader diventa Oliver Solberg, sempre al volante di una Fabia.

Il norvegese ha fatto meglio di 1"4 rispetto a Sami Pajari e ha così conquistato la posizione sul finlandese del team TokSport, ma con il ritiro di Huttunen è anche il nuovo leader. I due piloti di Skoda continueranno il loro duello nelle prossime tre prove, perché sono separati da appena 9 decimi. Al terzo posto di classe è salito Adrien Fourmaux con la Ford Fiesta Rally2 di M-Sport, ma il suo ritardo dai primi 2 troppo grande per pensare di poter guadagnare altre posizioni: oltre mezzo minuto.