WRC, Rally Finlandia, PS15: Evans chiude la giornata in testa

La seconda giornata di gara al Rally di Finlandia si chiude con un pareggio. Ott Tanak ed Elfyn Evans hanno ottenuto lo stesso tempo nella PS15, la Harju 2 di 2,31 chilometri, facendo così rimanere invariata non solo la classifica generale, ma anche il distacco tra i due.

La PS15 è stata vinta da entrambi, risultando i piloti con il miglior tempo. Questo ha fatto il gioco di Elfyn Evans, leader dell'evento, che ripartirà domani con un vantaggio di 9"1 nei confronti dell'estone della Hyundai.

Suggella la giornata con il terzo tempo di speciale Sébastien Ogier. Il francese si ritrova inaspettatamente in Top 5 dopo il ritiro di Kalle Rovanpera e Thierry Neuville che lo precedevano. Grazie a questo risultato il 7 volte iridato mette una pezza a un weekend sino a ora tutt'altro che brillante.

Conferma il quarto posto nella classifica generale con il quarto tempo di stage Esapekka Lappi. Il finnico, che sembra essere il favorito per prendere il posto di Sébastien Ogier a partire dalla prossima stagione, sta sfoderando una buona prestazione dopo 10 mesi d'assenza al volante di una vettura WRC. La sua posizione, però, è congelata: troppo il distacco da Breen che lo precede, così come è enorme il suo vantaggio nei confronti di Sébastien Ogier, che lo segue.

Proprio Craig Breen è crollato nel corso del giro pomeridiano di oggi. Il nord-irlandese ha iniziato la giornata da leader del rally, ma alla lunga non è riuscito a confermare il suo passo. Al momento è però terzo e questo consentirebbe a Hyundai di portare a casa un bottino di punti non trascurabile.

Con il precedente ritiro di Neuville, i piloti del team M-Sport Gus Greensmith e Adrien Fourmaux hanno guadagnato una posizione, salendo rispettivamente in sesta e settima piazza.

Per quanto riguarda il WRC2, Teemu Suninen chiude la giornata in testa alla classifica di categoria al volante della Volkswagen Polo GTI R5 de team Movisport. Il finnico è in lotta aperta con Mads Ostberg, secondo e staccato di appena 8 secondi con la Citroen C3 R5 del team Citroen Racing. Molto più staccato Jari Huttunen, terzo, con l'unica Hyundai i20 N Rally2 superstite dopo l'incidente che ha costretto al ritiro Oliver Solberg.

La terza e ultima giornata di gara al Rally di Finlandia scatterà domattina con la Prova Speciale 16, la Laukaa 1 di 11,75 chilometri. La prima vettura entrerà in speciale alle 7:35 italiane.

Rally di Finlandia - Classifica generale dopo la PS15

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Evans/Martin Toyota Yaris WRC 1.57'46”7 2 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +9"1 3 Breen/Nagle Hyundai i20 Coupé WRC +19"5 4 Lappi/Ferm Toyota Yaris WRC +44"8 5 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +1'23"7 6 Greensmith/Patterson Ford Fiesa WRC +4'16"9 7 Fourmaux/Coria Ford Fiesa WRC +5'31"5 8 Suninen/Markkula Volkswagen Polo GTI R5 +8'21"4 9 Ostberg/Eriksen Citroen C3 Rally2 +8'29"4 10 Huttunen/Lukka Hyundai i20 N Rally2 +9'55"6