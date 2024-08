WRC | Rally Finlandia, PS15-16: Rovanpera chiude al comando

Kalle Rovanpera chiude la seconda tappa del Rally di Finlandia nel migliore dei modi, ovvero vincendo 5 prove speciali sulle 6 in programma per oggi (solo la PS15 è finita a Esapekka Lappi) aumentando a tal punto il suo vantaggio nei confronti dei diretti rivali da aver messo già in cassaforte la terza vittoria consecutiva dopo quelle ottenute in Polonia e in Lettonia.

Il 2 volte iridato si sta confermando re della terra veloce e oggi ha lasciato solo le briciole agli avversari. La giornata era iniziata con un vantaggio su Elfyn Evans di 8 secondi netti, ma va in archivio con 44"2 di margine su Sébastien Ogier, nuovo rivale.

la gara è cambiata in modo drastico nella seconda speciale di questa mattina, con Evans che ha dovuto fare i conti con la rottura della trasmissione sulla sua GR Yaris Rally1, perdendo diversi minuti dai migliori sino al termine del giro. Per concludere la giornata terribile del gallese, la penalità di altri 2 minuti e 40 per essere arrivato in ritardo di 16 minuti al Controllo Orario.

Questo ha spinto Evans fuori dalla Top 10 e sarà molto complesso per lui contenere la perdita di punti nei confronti del leader del Mondiale Thierry Neuville. A proposito del belga, dopo il regalo del rivale per il Mondiale ha deciso di mantenere la posizione senza prendersi alcun rischio. Con Tanak fuori per il weekend ed Evans fuori dalla Top 10 alla fine di sabato contava prendere 15 punti che, però, saranno da confermare domani alla Super Sunday.

Anche dietro i primi 3 le posizioni sono ormai consolidate, con Adrien Fourmaux solido al volante dell'unica Ford Puma Rally1 arrivata alla fine della seconda tappa. Non è andata bene al compagno di squadra Gregoire Munster, uscito nella prima prova di questa mattina beffato dal terreno che conferva poco grip a causa della pioggia e dell'umidità.

Chiude la Top 5 l'esordiente Sami Pajari, il quale ha mostrato anche oggi di poter firmare tempi interessanti pur non avendo una posizione di partenza così buona come quella di ieri. La stoffa c'è, servirà un team che possa dargli altre possibilità per fargli fare esperienza anche in rally meno congeniali alle sue preferenze e caratteristiche.

Da segnalare la delaminazione di una gomma sulla Hyundai i20 N Rally1 di Esapekka Lappi nell'ultima prova di oggi. Per lui è la seconda di giornata dopo la prima sempre avvenuta sul percorso Ouninpohja.

Per quanto riguarda il WRC2, Oliver Solberg ha imitato quanto fatto da Rovanpera mettendo al sicuro la prima posizione. Dopo una bella rimonta di Jari-Matti Latvala fatta questa mattina, il norvegese di TokSport ha risposto per le rime questo pomeriggio, portando il suo vantaggio sul team principal di Toyota Gazoo Racing a 47"6.

Latvala, poi, ha commesso un errore nella PS16, un testacoda che gli ha fatto perdere tanti secondi e la possibilità di lottare sino alla fine per la prima posizione. Sfortunato Robert Virves, che nell'ultima speciale ha visto aprirsi il cofano per un problema a una chiusura. Questo lo ha costretto a rallentare e perdere il terzo posto di classe, ora nelle mani di Lauri Joona.

La seconda tappa del Rally di Finlandia termina qui. Il nono appuntamento del WRC 2024 riprenderà domattina con la Prova Speciale 17, la Sahloinen-Moksi 1 di 14,27 chilometri. La prima vettura entrerà in speciale alle ore 07:55 italiane.

WRC 2024 - Rally Finlandia - Classifica dopo la PS16