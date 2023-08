WRC | Rally Finlandia, PS14: poker e mattinata perfetta di Evans

Elfyn Evans ha completato il giro perfetto. Si tratta di quello mattutino nella seconda tappa del Rally di Finlandia, in cui è riuscito a vincere tutte e 4 le prove speciali previste.

L'ultima delle 4 ad aver collezionato è la PS14, la Vekkula 1 di 20,65 chilometri, la più lunga di quelle odierne. Anche in questo caso il gallese di Toyota Racing ha sfruttato molto bene la posizione di partenza, la migliore possibile, per aumentare ancora il divario tra sé e il primo dei rivali, Thierry Neuville.

Evans, grazie all'ultimo scratch, ha portato il suo vantaggio sull'unico rivale per la vittoria dell'evento finlandese a 17"7. Una dichiarazione d'intenti che Neuville farà fatica a sotterrare, se non dovesse trovare una soluzione alla continua mancanza di grip da lui lamentata al termine di ogni prova di questa mattina.

La Hyundai sembra mancare di trazione rispetto alla Toyota, ma sembra che a fare una differenza più marcata sia la posizione di partenza. Evans, ultimo a entrare in prova, può sfruttare le linee di chi è entrato prima in stage e avere un grip superiore.

Se vorrà provare a cambiare le cose, Neuville, assieme al suo team, dovrà cercare qualcosa nel Service di metà giornata. La rimonta sarebbe comunque molto complicata, perché questo Evans e questa Toyota sembrano ancora di un altro livello sugli sterrati della Finlandia.

Neuville dovrà anche calcolare il fatto che Kalle Rovanpera non abbia potuto fare il suo rientro in gara per via della rottura di una parte del telaio della sua GR Yaris Rally1 nell'incidente di ieri. Ciò significa che non potrà contare su eventuali punti extra da conquistare nella Power Stage, mentre Neuville avrà modo di aumentare il suo bottino e avvicinarsi ancora al leader.

Se la lotta per il primo posto sembra raffreddarsi, è più che mai viva quella per il gradino più basso del podio. Anche nella PS14 Takamoto Katsuta ha fatto meglio rispetto a Teemu Suninen, risultando più rapido di 9 decimi.

Il pilota di Hyundai Motorsport continua a occupare la zona podio, ma il suo margine si è assottigliato in maniera pericolosa. Ora tra lui e il giapponese c'è un secondo e ancora 4 prove speciali da disputare in questa lunga giornata di gara.

Jari-Matti Latvala continua a occupare la quinta posizione, l'ultima che delimita il dominio delle Rally1. Per lui una mattinata di scuola, con alcune prove mai fatte e alcuni tempi interessanti, tenendo conto della sua lunga inattività.

Il WRC2 continua a regalare colpi di scena senza soluzione di continuità. Jari Huttunen è riuscito a chiudere il giro mattutino in testa, ma il suo margine sul primo dei rivali è di 1"3. Un'inezia. Ma è proprio alle spalle del leader di categoria che è avvenuto un mutamento importante per la classifica generale dell'evento.

Sami Pajari ha firmato il miglior tempo nella PS14 e ha così superato Oliver Solberg, salendo in seconda posizione. Attenzione, il norvegese è comunque a mezzo secondo dal giovane finnico, ma Pajari sta dimostrando in questo fine settimana di avere stoffa.

Il giro mattutino della seconda tappa del Rally di Finlandia 2023 termina qui. I piloti potranno usufruire del Service di metà giornata per preparare le vetture in vista delle restanti 4 prove che completeranno la giornata. La PS15, prossima stage in programma, scatterà alle ore 14:35 italiane.