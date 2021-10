WRC, Rally Finlandia, PS14: Evans brilla nel buio. Neuville KO

Elfyn Evans spezza il filotto di scratch firmato da Ott Tanak e torna a vincere una prova speciale al Rally di Finlandia. Lo fa nel momento e nella prova più importante, la PS14 Patajoki 2 di 20,55 chilometri, vincendola e respingendo gli attacchi dell'estone.

Evans ha completato la prova in 10'09"2, facendo meglio di 1"4 nei confronti di Tanak. Questo ha portato il suo vantaggio a 9"1 nella classifica generale proprio nei confronti del pilota di Hyundai Motorsport.

Come detto, questo successo di speciale arriva probabilmente nel momento cruciale della gara. Ora manca una sola prova al termine della giornata, una speciale spettacolo di un paio di chilometri. Poi Evans potrà concentrarsi sulle 4 che lo separano da quella che potrebbe essere la seconda vittoria della sua stagione.

Il gallese di Toyota Racing ha fatto la differenza nell'oscurità, perché quando è entrato in prova - al pari di Tanak e Breen - il sole era già tramontato da qualche minuto. Per lui solo un brivido arrivato nell'ultima sezione della prova, quando ha sfiorato un fosso nel corso di una curva destrorsa.

Chi invece sembra essere uscito definitivamente dalla lotta per la vittoria è Craig Breen. nella giornata odierna il nord-irlandese di Hyundai Motorsport non è riuscito a replicare quanto fatto ieri, forse anche a causa dei miglioramenti fatti da Evans e Tanak.

Quel che è certo, è che a 5 speciali dalla fine del Rally di Finlandia per lui sarà complicato recuperare, considerando i 18"3 di ritardo dalla vetta.

Per Hyundai Motorsport è poi arrivata un'altra notizia non certo edificante. Thierry Neuville è stato costretto a fermarsi nel corso della prova, per la precisione al chilometro 10, dunque a metà della PS14. Dalle immagini, però, non è chiaro cosa sia successo al belga. L'unica cosa certa è che nel corso della prova ha perso le luci aggiuntive sul cofano.

E' certo però che con questo ritiro le sue già esigue speranze di titolo cadranno matematicamente. Il ritiro di Neuville consente a Sébastien Ogier di salire al quinto posto, in un fine settimana per lui a dir poco difficile. Ma, alla fine, sarà una Top 5 dal sapore inaspettatamente dolce.

Rally di Finlandia - Classifica generale dopo la PS14

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Evans/Martin Toyota Yaris WRC 1.55'58”3 2 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +9"1 3 Breen/Nagle Hyundai i20 Coupé WRC +18"3 4 Lappi/Ferm Toyota Yaris WRC +47"9 5 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +1'23"5 6 Greensmith/Patterson Ford Fiesa WRC +4'12"5 7 Fourmaux/Coria Ford Fiesa WRC +5'29"6 8 Suninen/Markkula Volkswagen Polo GTI R5 +8'16"1 9 Ostberg/Eriksen Citroen C3 Rally2 +8'24"4 10 Lindholm/Hamalainen Skoda Fabia R5 Evo +8'49"6