WRC | Rally Finlandia, PS13: Evans crolla, Rovanpera allunga

Kalle Rovanpera vuole mettere il sigillo sulla terza vittoria consecutiva stagionale e lo ha fatto capire in modo chiaro nel giro mattutino della seconda tappa al Rally di Finlandia, dove ha vinto tutte e tre le prove speciali in programma.

Il 2 volte campione del mondo vuole rifarsi dopo aver perso la vittoria casalinga lo scorso anno mentre era saldamente in testa all'evento e oggi ha completato il giro perfetto vincendo anche la Prova Speciale 13, la celebre Ouninpohja di 32,98 chilometri.

Una vittoria voluta, cercata, ma arrivata per appena 1 decimo di vantaggio su Sébastien Ogier, compagno di squadra e primo degli inseguitori nella classifica generale del rally.

All'inizio di questa mattina il divario tra i due era di 8"6 in favore di Rovanpera. Ora Kalle ha costruito un margine di 21"9 sull'8 volte campione del mondo, salito al secondo posto nella prova precedente struttando il guasto alla trasmissione sulla GR Yaris Rally1 gemella affidata a Elfyn Evans e Scott Martin.

Rovanpera ha indirizzato la lotta per la vittoria, così come Ogier è riuscito a farlo per il secondo posto. Thierry Neuville - dopo essere salito in zona podio grazie al guasto che ha rallentato Evans - ha deciso di accontentarsi della posizione e di non prendere più rischi inutili. Così ora tra Ogier e il belga di Hyundai Motorsport ci sono 36"4 in favore del francese.

Ormai tutte le posizioni sono delineate, almeno per quanto riguarda le Rally1. Adrien Fourmaux è quarto a 28"1 da Neuville, così come Sami Pajari è sesto e a mezzo minuto dal francese di M-Sport.

Il guasto alla trasmissione sulla GR Yaris Rally1 numero 33 ha fatto perdere a Evans altri 4 minuti abbondanti, che lo hanno portato a perdere altre 3 posizioni nella classifica generale. Dal quinto è passato all'ottavo posto, superato anche dalle prime due vetture che si stanno giocando la vittoria nel WRC2.

Sarà interessante vedere se Evans riuscirà a mettere in piedi un buon recupero nel pomeriggio qualora il team riuscisse a sistemare il guasto alla trasmissione durante il Service di metà giornata. L'obiettivo realistico dovrebbe essere superare di nuovo la Skoda Fabia RS di Oliver Solberg e la Toyota GR Yaris Rally2 del suo team principal, Jari-Matti Latvala.

Da annotare la foratura alla gomma anteriore destra sulla Hyundai i20 N Rally1 di Esapekka Lappi. Il finlandese, tornato in gara dopo l'incidente di ieri pomeriggio, dopo un salto è atterrato in un fosso, rovinando in quel modo il suo pneumatico. Niente di grave, però, perché il finlandese non ha velleità di classifica, almeno per oggi.

Per quanto riguarda il WRC2 proprio Jari-Matti Latvala si sta prodigando in una sorta di rimonta nei confronto di Oliver Solberg, leader della classifica generale di categoria. Il norvegese continua a essere davanti a tutti con un margie di 18 secondi netti nei confronti del finlandese, ma il suo margine si sta assottigliando prova dopo prova. Terzo posto l'estone Robert Virves, ma staccato di oltre mezzo minuto da Latvala.

Il giro mattutino odierno al Rally di Finlandia termina qui. Ora i piloti potranno usufruire del Service di metà giornata per preparare le vetture per il giro pomeridiano, che si terrà sulle stesse tre prove già disputate questa mattina. Il rally ripartirà con la Prova Speciale 14, la Vastila 2 di 18,94 chilometri, con la prima vettura che entrerà in speciale alle ore 14:35 italiane.

WRC 2024 - Rally Finlandia - Classifica dopo la PS13