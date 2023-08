WRC | Rally Finlandia, PS13: Evans allunga su Neuville

Elfyn Evans sembra deciso a mettere in cassaforte la vittoria al Rally di Finlandia in questa seconda tappa e, al momento, ci sta riuscendo. Il pilota di Toyota Racing ha firmato la terza vittoria di speciale consecutiva della mattina cogliendo lo scratch nella PS13, la Rapsula 1 di 20,56 chilometri.

Evans, con il tempo di 9'55"2, è riuscito a precedere l'unico rivale per il successo, Thierry Neuville, di 3"4. Ciò significa che il margine di cui può disporre Elfyn è ora di 15"3.

Le differenze tra Evans e Neuville, nel corso di questa mattinata, sono state minime, ma decisive. Il pilota della Toyota, grazie al miglior piazzamento nella classifica della giornata di ieri, può disporre del migliore anche oggi e lo sta sfruttando alla perfezione.

Inoltre la Hyundai i20 N Rally1 numero 11 sembra faticare in trazione, così come abbiamo già potuto vedere nelle 9 speciali disputate nella tappa di ieri. Se nel pomeriggio le cose non dovessero cambiare, Evans avrà la possibilità concreta di vincere il secondo rally della sua stagione e avvicinarsi a Kalle Rovanpera.

Si infiamma ulteriormente il duello per il gradino più basso del podio. Dopo averlo perso nella prova precedente a causa di un testacoda, Takamoto Katsuta è riuscito a fare meglio di Teemu Suninen nel corso di questa prova, ma di appena 3 decimi di secondo.

Il giapponese era in ritardo di 1"9 a metà prova, ma è stato bravo e concreto a recuperare sino a fare meglio del rivale. Il pilota finlandese di Hyundai Motorsport è rimasto al terzo posto della classifica generale, ma il suo margine - già molto piccolo - si è ulteriormente assottigliato a 1"9.

Lotta più che aperta nel WRC2, con Oliver Solberg e Sami Pajari alla caccia di Jari Huttunen. Il leader della graduatoria di classe ha perso tutto il vantaggio costruito ieri e ora ha il norvegese ad appena 2 decimi di secondo. Pajari, dal canto suo, ha vinto la speciale PS13 e si è riportato a 2"1 dal secondo posto e a 2"3 dal primo.