WRC | Rally Finlandia, PS11: Munster demolisce la Puma e si ritira

Il Rally di Finlandia è ripartito questa mattina con la seconda tappa e Kalle Rovanpera ha subito trovato l'occasione per aumentare il suo vantaggio e mettere più al sicuro la sua prima posizione nella classifica generale dell'evento.

Il 2 volte campione del mondo in carica ha vinto la Prova Speciale 11, la Vastila 1 di 18,94 chilometri, sfruttando la perfetta posizione di partenza (ultimo della lista tra le Rally1) guadagnata con merito nella giornata di ieri.

Rovanpera ha fatto meglio dei suoi due rivali per il successo, ossia i compagni di squadra Elfyn Evans e Sébastien Ogier, staccando il primo di 2"2 e il secondo di 5"1. Un ottimo tempo, quello del 24enne, aiutato dal fondo che ha conferito un grip maggiore dopo diversi passaggi prima del suo.

Evans e Ogier, però, sono impegnati in una lotta nella lotta, perché entrambi hanno ambizioni di vincere l'evento, ma anche di superarsi a vicenda per, eventualmente, ottenere la piazza d'onore.

Ieri sera Ogier aveva ridotto il suo divario da Evans fino a 6 decimi, ma questa mattina il gallese ha respinto bene il primo attacco del compagno di squadra facendo meglio di 2"9 nella prima prova. Ciò significa che ora tra i due ci sono 3"5.

Evans, però, ha rischiato grosso nel corso della speciale: nella prima parte, in uscita da una curva sinistrorsa, ha giudicato male il grip del fondo ed è scivolato verso l'esterno, entramdo con le ruote posteriori in un fosso. Fortunatamente è riuscito a rientrare in prova perdendo solo pochi decimi e senza danneggiare la sua vettura.

Sembra che per Thierry Neuville la giornata di oggi debba essere solo un passaggio verso l'ultima tappa di domani. Il belga è più veloce di chi lo segue - così come abbiamo già visto ieri - ma, allo stesso tempo, più lento di chi gli sta davanti. Impossibile da raggiungere, ma anche che possa migliorare la sua posizione senza un errore di chi lo precede.

Per un Takamoto Katsuta tornato in gara dopo l'incidente di ieri, dobbiamo segnalare quello di Gregoire Munster avvenuto dopo 4,68 chilometri dal via. Anche in questo caso l'olandese ha giudicato male il grip in uscita da una curva ed è finito per sbattere contro un banco di terra, distruggendo sia la parte anteriore che quella posteriore della sua Puma.

La cellula che protegge l'equipaggio ha lavorato bene, infatti sia Munster che il suo navigatore Louis Louka sono usciti incolumi dall'abitacolo. La Ford Puma incidentata ha bloccato la sede stradale per qualche minuto, costringendo Sami Pajari a rallentare e a perdere oltre un minuto dai migliori. La direzione gara ha esposto bandiera rossa per fare in modo che l'equipaggio e il pubblico presente riuscisse a spostare il relitto della Puma sul ciglio della strada. Pajari, invece, vedrà assegnarsi un tempo d'ufficio.