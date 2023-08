WRC | Rally Finlandia, PS11-12: Evans risponde a Neuville

Elfyn Evans non vuole essere la vittima sacrificale. Questa mattina, nelle prime due prove speciali di apertura della seconda tappa del Rally di Finlandia, il pilota di Toyota Racing ha respinto con forza gli attacchi portati ieri sera da Thierry Neuville e ha allungato sull'unico rivale per la vittoria dell'evento.

Evans ha fatto la differenza nella PS11, la Vastila 1 di 18,94 chilometri, battendo il rivale di 4"6. In questa stage Neuville ha faticato a trovare il giusto grip che gli consentisse di spingere di più, mentre Evans - ultimo a entrare in prova - non ha avuto difficoltà a springionare il potenziale della sua GR Yaris Rally1.

Il copione si è riproposto nella prova successiva, la PS12 Paijala 1 di 20,19 chilometri. Questa volta Neuville ha avuto un feeling migliore e anche il crono ne è stato testimone, ma Evans ha fatto meglio, seppure di poco. 4 i decimi in favore del pilota della Toyota, capace di portare il suo vantaggio sul belga a 11"9.

Se nelle prime due posizioni non ci sono stati cambiamenti, è stata una vera rivoluzione per il terzo gradino del podio, con Teemu Suninen che a sorpresa si è trovato catapultato in Top 3. Già nella PS11 il finlandese di Hyundai Motorsport era riuscito a fare meglio di Takamoto Katsuta, ma di pochi decimi.

Nella PS12 è stato il giapponese a spalancare le porte del terzo posto a Suninen, con un mezzo testacoda arrivato in una curva sinistrorsa con un fondo molto fangoso. In quel tratto Takamoto ha perso il posteriore della sua Yaris, ma è stato bravo a evitare di andare a sbattere contro i tanti alberi che delimitavano la sede stradale.

I 13 secondi persi nel testacoda hanno costretto Katsuta a cedere il passo a Suninen, il quale si trova in zona podio in maniera inaspettata. Ma i giochi per il podio sono aperti, perché tra Suninen e Katsuta ci sono appena 2"2, dunque il duello si protrarrà per tutta la giornata.

Jari-Matti Latvala continua a mantenere il suo passo senza sfigurare, mentre è importante segnalare i ritiri definitivi dall'evento di Esapekka Lappi e, soprattutto, quello di Kalle Rovanpera. Sia il finnico di Hyundai Motorsport che il campione del mondo in carica sono stati costretti a rinunciare al rientro in gara a causa di alcuni danni ai telai delle rispettive vetture sorti nelle ispezioni fatte dai team nella tarda serata di ieri.