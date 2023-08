WRC | Rally Finlandia, PS10: tris di Neuville, che ora ci crede

Adesso Thierry Neuville ci crede davvero. Il pilota di Hyundai Motorsport ha vinto anche la PS10 del Rally di Finlandia, la Harju 2 di 3,48 chilometri, infliggendo distacchi abissali (per una prova così corta) a tutti.

Il belga ha deciso di spingere forte, perché il ritiro di Kalle Rovanpera significa una sola cosa: avere la possibilità di dimezzare lo svantaggio dal leader del Mondiale. Ma per fare questo il secondo posto attuale non basta, ed è per questo che ha innestato una marcia più alta.

Neuville ha vinto così la terza speciale consecutiva, abbassando il suo ritardo ad appena 6"9 dal leader dell'evento Elfyn Evans. Il gallese ha provato a resistere all'attacco del rivale, ma ha patito un divario di 2"8 in appena 3,48 chilometri. Un'enormità.

In passato Evans ha spesso subìto la pressione di Neuville, quando il belga è stato in piena rimonta alle sue spalle. Se vorrà rilanciare le proprie ambizioni di titolo e aiutare Toyota Racing nel Mondiale Piloti, domani dovrà rispondere per le rime al rivale e resistere sino alla fine.

Takamoto Katsuta ha firmato il terzo tempo di speciale (a ben 5"9 dal crono di riferimento) e ha reso più salto il terzo nella classifica generale, anche se Neuville ha aperto ulteriormente il gap mettendo al sicuro il secondo posto. Il giapponese, però, può stare tranquillo perché oggi Teemu Suninen non ha mai mostrato di avere un passo sufficiente per impensierire la sua posizione.

Il finnico di Hyundai Motorsport ha un ritardo di 12"4 dal podio. A oggi sembra difficile che possa recuperare tutto nella giornata di domani. Jari-Matti Latvala, seppur staccato di quasi un minuto e mezzo dal leader, è quinto assoluto nella gara di rientro. Un bel risultato, condito da zero errori e forse fin troppa cautela se pensiamo al tipo di pilota che è stato in carriera. Fa però piacere rivederlo in gara e in ottima posizione.

Per quanto riguarda il WRC2, Jari Huttunen ha concluso al comando con poco più di 12 secondi di vantaggio sul connazionale Sami Pajari. Il giovane finlandese del team TokSport ha pagato caro una gomma fuori dal cerchio nella prova precedente, perdendo la leadership in favore del connazionale.

Nikolay Gryazin si è ripreso il terzo posto superando il compagno di squadra Oliver Solberg. Quarto Adrien Fourmaux con la prima Ford Fiesta Rally2. Il francese si è avvicinato sia al norvegese che al russo e ora è in piena lotta per il gradino più basso del podio.

La prima tappa del Rally di Finlandia 2023 termina qui. L'evento riprenderà domattina con la PS11, la Vastila 1 di 18,94 chilometri. La prima vettura entrerà in speciale alle ore 07:05 italiane e la giornata presenterà 8 prove speciali.