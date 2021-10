WRC, Rally Finlandia, PS10: Rovanpera sbatte e si ritira

Kalle Rovanpera era atteso da tutti perché arrivava alla gara di casa, il Rally di Finlandia, reduce dallo strepitoso successo all'Acropoli. Invece, dopo aver compiuto 21 anni ieri, il talento della Toyota ha terminato anzitempo il terzultimo appuntamento del WRC 2021.

Rovanpera è stato costretto al ritiro nel corso della Patajoki 1 di 20,55 chilometri. Dopo aver perso il controllo della sua Yaris in un tratto piuttosto veloce, Kalle ha cercato di controsterzare per non finire in testacoda. Inizialmente sembrava che la manovra fosse riuscita, ma poi la vettura è scivolata verso l'esterno della sede stradale ed è finita per piantarsi in un cumulo di ghiaia che proteggeva un palo della luce situato a pochi centimetri dalla stage.

L'impatto contro il cumulo di ghiaia è stato piuttosto forte e ha costretto Rovanpera e Halttunen al ritiro. La Yaris numero 69 non ha avuto solo problemi di cosmesi alla carrozzeria, ma anche al radiatore. E' stato questo che ha costretto al ritiro l'equipaggio di casa.

Per Rovanpera sfuma così un quarto posto che avrebbe continuato la serie di risultati utili dopo un'estate per lui indimenticabile, in cui è riuscito a cogliere i primi 2 successi della carriera nel WRC.

Per quanto riguarda la PS10 è stata vinta da Elfyn Evans, il quale ha colto il poker di speciali vinte in mattinata chiudendo un giro perfetto. Grazie a questo successo Evans è riuscito ad allungare - seppure di poco - nei confronti di Craig Breen, primo degli inseguitori.

Il nord-irlandese di Hyundai Motorsport si trova ora a 5"6 dal gallese della Toyota, mentre Ott Tanak continua a perdere di più rispetto al compagno di squadra. L'estone è in ritardo di 9"7.

Grazie al ritiro di Rovanpera, Esapekka Lappi è salito al quarto posto e Neuville è entrato in Top 5. Tra il finnico della Toyota e il belga della Hyundai ci sono 20"1 dopo un buon tempo del pilota nativo di Sankt Vith. Niente da fare invece per Sébastien Ogier, il quale continua a perdere nei confronti di Neuville. Ma, in fondo, per lui va bene così.

Teemu Suninen continua a comandare il WRC2 al volante della sua Volikswagen Polo GTI R5. Il finnico ha un vantaggio - che si è assottigliato - di 9"5 nei confronti di Mads Ostberg, al volante della Citroen C3 Rally2 ufficiale. Terza posizione per Jari Huttunen, il quale è salito di una posizione per via del ritiro forzato di Nikolay Gryazin. Il russo ha forato in 2 speciali consecutive, la PS8 e la PS9. Avendo solo una gomma di scorta non ha potuto fare altro che ritirarsi.

Il giro mattutino del sabato al Rally di Finlandia termina qui. Ora i piloti potranno contare sul Service per preparare le vetture e scegliere le gomme in vista del giro pomeridiano. Questo scatterà alle ore 14:16 italiane con la PS11, la Kakaristo - Hassi 2 di 18,17 chilometri. La prima vettura a entrare in prova sarà la Ford Fiesta WRC numero 16 di Adrien Fourmaux.

Rally di Finlandia - Classifica generale dopo la PS10

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Evans/Martin Toyota Yaris WRC 1.20'15”6 2 Breen/Nagle Hyundai i20 Coupé WRC +5"6 3 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +9"7 4 Lappi/Ferm Toyota Yaris WRC +33"3 5 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC +53"4 6 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +1'06"3 7 Greensmith/Patterson Ford Fiesa WRC +2'55"6 8 Fourmaux/Coria Ford Fiesa WRC +3'46"9 9 Suninen/Markkula Volkswagen Polo GTI R5 +5'38"3 10 Ostberg/Eriksen Citroen C3 Rally2 +5'47"8