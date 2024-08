WRC | Rally Finlandia, PS10: Rovanpera chiude in testa. Ogier vede Evans

Kalle Rovanpera vuole riscattare il ritiro dello scorso anno e tornare profeta in patria. Per il momento i suoi piani stanno andando a gonfie vele, perché ha terminato in testa la prima tappa del Rally di Finlandia. L'impressione è che il 2 volte iridato abbia messo nel mirino la terza vittoria consecutiva dopo quelle ottenute in Polonia e in Lettonia.

Il pilota di Toyota Gazoo Racing ha concluso la seconda giornata di gara con un vantaggio - in realtà - non così ampio sui rivali, ma la sensazione che ha dato è quella di chi non può essere raggiunto se non attraverso un proprio errore.

Toyota chiude con altri sorrisi, perché ha piazzato tre delle 5 vetture schierate in questo evento nei primi tre posti. Dietro a Rovanpera ci sono infatti Elfyn Evans e Sébastien Ogier. Entrambi sono a meno di 9 secondi dal leader, ma sembrano più concentrati a lottare tra loro che nel pensare di recuperare sul 24enne.

Non a caso Evans e Ogier sono racchisi in appena 6 decimi di secondo. L'8 volte iridato ha piazzato un recupero pomeridiano che lo ha portato a ridosso del gallese e domani sarà lotta aperta per la piazza d'onore. Evans vuole il secondo posto per superare Ott Tanak nel Mondiale e avvicinarsi a Neuville. Peccato per lui che anche Ogier stia pensando la stessa cosa, perché è ormai noto che abbia intenzione di fare tutto il prosieguo della stagione qualora questo fine settimana finisca nel migliore dei modi.

Dietro le tre Toyota GR Yaris Rally1 c'è la prima e unica Hyundai i20 N Rally1 superstite, quella del leader del Mondiale Thierry Neuville. La pioggia caduta per gran parte della giornata lo ha aiutato a non subire un distacco enorme, anche se un suo errore nella PS3 gli ha fatto perdere circa 12 secondi preziosi.

E' andata certamente peggio a Ott Tanak ed Esapekka Lappi. L'estone si è ritirato dopo un incidente nella PS3, in cui è uscito di strada e, mentre capottava, ha centrato un albero. Lappi ha perso il controllo della sua i20 nel giro pomeridiano, colpendo a sua volta un albero e rompendo la sospensione posteriore destra.

Tanak e il suo navigatore Jarveoja sono stati visitati dopo l'incidente. Entrambi stanno bene, ma Jarveoja rimarrà in osservazione fino a domattina. Questo significa che il suo rally e quello di Ott è terminato con l'incidente di oggi. Un brutto colpo per le loro speranze di titolo.

Adrien Fourmaux completa la Top 5 con una giornata dai due volti. Grande fatica al mattino, mentre al pomeriggio le cose sono andate molto meglio per via di un cambio di assetto che ha ribaltato la situazione.

Sami Pajari è sesto al debutto con la quarta Toyota GR Yaris Rally1 rimasta in gara e nella PS9 si è anche tolto la soddisfazione di vincere la prima speciale della carriera nel WRC. Takamoto Katsuta, invece, ha sbattuto contro un albero, rompendo la sospensione posteriore destra.

Chiude la classifica delle Rally 1 Gregoire Munster, molto lontano dai migliori come spesso è accaduto quest'anno. E' chiaro come non sia a oggi adeguato alla categoria.

Nel WRC2 comanda Oliver Solberg. Il norvegese ha dominato la giornata con la Skoda Fabia RS Rally2 del team TokSport, mentre si è infiammata la lotta per il secondo posto di classe. A sorpresa - ma forse nemmeno troppo - Jari-Matti Latvala è proprio dietro a Solberg, anche se staccato di una ventina di secondi. Il team principal di Toyota, volante di una GR Yaris Rally2, è secondo davanti alla Skoda Fabia RS Rally2 di Robert Virves.

La prima tappa del Rally di Finlandia termina qui. L'evento riprenderà domattina con la Prova Speciale 11 Vastila 1 di 18,94 chilometri. La prima vettura entrerà in speciale alle ore 08:05 italiane.

WRC 2024 - Rally Finlandia - Classifica dopo la PS10