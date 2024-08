WRC | Rally Finlandia, PS1: Neuville apre alla grande

Il Rally di Finlandia è scattato questa sera con la Prova Speciale 1, la Harju di appena 3,48 chilometri, che ha delineato la prima classifica generale provvisoria del nono appuntamento del WRC 2024.

A ottenere il miglior tempo, risultando così il primo leader del rally, è stato Thierry Neuville, navigato dal solito Martijn Wydaeghe. I leader del Mondiale, entrati per ultimi in prova come sempre accade nelle Super Special Stage, hanno fermato il cronometro in 2'46"1, infliggendo distacchi considerevoli a tutti gli avversari.

Takamoto Katsuta è il primo dei rivali avendo fatto peggio di 1"1. Certo, un divario in assoluto contenuto, ma se si considera quanto breve fosse la stage, allora questo margine diventa importante sia per chi lo ha ottenuto che per chi lo ha subìto.

Domani Neuville avrà un compito ben più arduo, quello di dover affrontare ben 9 prove speciali aprendole tutte, essendo in testa al Mondiale Piloti. Intanto oggi ha firmato una vittoria di speciale che può fare morale in vista del prosieguo del fine settimana.

Ott Tanak ha colto il terzo tempo con la seconda Hyundai i20 N Rally1, staccato di appena 2 decimi da Katsuta ma più rapido di Sébastien Ogier per solo un decimo di secondo. L'8 volte iridato inizia a fare un pensiero alla possibilità di provare a vincere il nono titolo, ma molto dipenderà da come andrà in questo fine settimana.

Chiude la Top 5 uno dei due grandi favoriti per la vittoria in questo fine settimana, Kalle Rovanpera. Il 2 volte iridato in carica è l'ultimo pilota ad aver registrato un ritardo sotto i 2 secondi, perché Adrien Fourmaux, sesto con la prima Ford Puma Rally1 Hybrid, si trova a 3" da Neuville.

Brivido per Esapekka Lappi, che in una curva sinistrorsa è scivolato sullo sporco finendo per sbattere contro una piccola pila di gomme. Fortunatamente per lui, la sua Hyundai non ha trovato ostacoli pesanti al di là degli pneumatici posti in quella zona per delimitare la strada, dunque è riuscito a cavarsela con una piccola crepa sul paraurti posteriore.

Se il finlandese è settimo, ma è nel novero dei grandi favoriti di questo fine settimana, Elfyn Evans non ha voluto prendere alcun rischio e ha chiuso ottavo a 3"2 da Neuville. Il gallese di Toyota Gazoo Racing dovrà cercare di riprendersi il secondo posto nel Mondiale perso in Lettonia in favore di Ott Tanak e, se possibile, avvicinarsi ancora alla vetta della classifica.

Inizia con un nono posto l'avventura di Sami Pajari al volante di una Rally1 ibrida. Il giovane finlandese, sceso in stage per primo tra le vetture di riferimento del WRC, è risultato più lento di 4"6 rispetto a Neuville, ma si è comunque tolto la soddisfazione di non essere l'ultimo. Peggio di lui ha fatto il solito Gregoire Munster, decimo con la seconda Ford Puma Rally1.

Per quanto riguarda il WRC2 parte bene Yohan Rossel (Citroen), più rapido di 2 decimi rispetto a Oliver Solberg e di 4 rispetto al compagno di squadra Nikolay Gryazin. Non male il quinto tempo di Jari-Matti Latvala: il team principal di Toyota Gazoo Racing torna a correre in questo fine settimana al volante di una Toyota GR Yaris Rally2 navigato dall'ex compagno di squadra Juho Hanninen.

Il Rally di Finlandia riprenderà domattina con la Prova Speciale 2, la Laukaa 1 di 17,96 chilometri. La prima vettura, ovvero la Hyundai i20 N Rally1 di Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe, entrerà in speciale alle ore 07:13 italiane.