WRC | Rally Finlandia: fanno il loro esordio le chicane virtuali

Il Campionato del Mondo Rally introdurrà le chicane virtuali per la prima volta in gara al Rally di Finlandia, in una mossa che ha contribuito a reintrodurre la leggendaria speciale di Ouninpohja.

Il progresso della tecnologia ha visto le chicane virtuali diventare sempre più diffuse nei rally, con il sistema già utilizzato in vari campionati, tra cui il Campionato europeo di rally al Rally di Roma.

Questo fine settimana il concetto passerà al WRC dopo un test del sistema durante lo shakedown al Rally di Lettonia all'inizio del mese.

Una chicane virtuale consente di rallentare le auto in vista di un tratto impegnativo senza che gli organizzatori pongano un ostacolo fisico che i piloti debbano aggirare. Invece di utilizzare pesanti balle di fieno per delimitare una chicane, gli organizzatori possono ora designare aree predeterminate in cui i piloti sono tenuti a rallentare a 60 km/h.

Le chicane virtuali saranno utilizzate ancora una volta durante lo shakedown in Finlandia e saranno presenti nella stage di Ouninpohja, che sarà disputata due volte come tappa 13 e tappa 16 il sabato. La speciale di Ouninpohja torna per la prima volta dal 2016 e si corre nel leggendario formato “lungo” di 33 chilometri, ma quest'anno in senso inverso.

La tappa è tra le più famose della storia del WRC, nota per i suoi salti ad alta velocità e per le sue impegnative curve a gomito, e il suo ritorno può essere attribuito all'introduzione di chicane virtuali.

“Sicuramente, ed è stato bello che gli organizzatori abbiano chiesto di questo [il ritorno di Ouninpohja]”, ha detto Nicolas Kinger, delegato FIA alla sicurezza nei rally, ad Autosport/Motorsport.com. “Volevano Ouninpohja e correre di nuovo, ma di sicuro sappiamo che è molto veloce. Non si tratta di rettilinei veloci, ma di [chicane virtuali] per evitare di entrare in una curva pericolosa che è veloce per abbassare un po' il rischio".

Perché vengono introdotte le chicane virtuali?

Chicane virtuale Foto di: WRC.com

Come ha spiegato Klinger, uno dei motivi per cui sono state introdotte le chicane virtuali è la sicurezza. Il concetto riduce la velocità delle auto prima di un tratto di strada impegnativo e lo fa in modo da ridurre ulteriormente il rischio senza oggetti fisici che potrebbero causare collisioni e danni ai veicoli.

Tuttavia, il progresso della tecnologia che consente agli organizzatori di eventi di adottare questo sistema, unito alla difficoltà di reperire balle di fieno per designare le chicane, ha contribuito all'aumento delle chicane virtuali nei rally di tutto il mondo.

“In alcuni Paesi non si possono avere balle di paglia ed è diventato sempre più difficile procurarsele. Le balle di paglia pesano 400 kg e bisogna spostarle, inoltre a volte le strade possono essere molto strette, quindi non è possibile realizzare la chicane solo a causa della larghezza della strada”, ha aggiunto Klinger.

"Quindi, questo è uno dei motivi e devo dire che la tecnologia è cambiata e ora ci permette di fare chicane virtuali. È una cosa che si fa in Australia, nei Paesi Bassi, in Germania e anche in Italia, quindi non è una novità. Si tratta solo di utilizzare una tecnologia che prima non c'era".

"Di sicuro [la sicurezza è un fattore] perché in futuro ci aiuterà e ci permetterà di fare altre cose e di andare in altre tappe dove non ci è permesso andare”.

“C'è anche un aspetto sportivo, in quanto tutti rallentano alla stessa velocità [per la chicane virtuale], quindi non c'è qualcuno che arriva e spinge le balle di paglia e poi la macchina che segue può andare 20 km/h più veloce e approfittarne”.

“In Lettonia non è stato un test per noi. Sappiamo che funziona, è stato testato e in altri Paesi era più per i piloti”.

Come funzionano le chicane virtuali?

Chicane virtuale Foto di: WRC.com

Gli equipaggi del rally vedranno i cartelli con il conto alla rovescia delle chicane virtuali durante la tappa, con gli indicatori laterali della tappa che scendono da 300 metri a 100 metri prima dell'inizio della zona della chicane virtuale. Questi avvisi appariranno anche sulla scatola di rilevamento situata nell'abitacolo dell'auto, il dispositivo che lampeggia anche l'avviso di bandiera rossa durante le tappe.

La vettura deve rallentare a un massimo di 60 km/h nella zona di 200 metri prima della chicane virtuale. Il box di tracciamento mostrerà una luce verde quando viene raggiunta la velocità corretta. Una volta raggiunta tale velocità, il veicolo può accelerare di nuovo.

La mancata decelerazione a 60 km/h comporterà una penalità di due secondi per ogni km/h oltre il limite e sarà aggiunta al tempo complessivo della tappa.