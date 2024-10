WRC | Rally Europa Centrale, PS9: Tanak sale secondo e vede Neuville

Ott Tanak ha deciso di giocarsi il tutto per tutto, con l'intento di tenere aperto il Mondiale Piloti. L'estone di Hyundai Motorsport ha vinto la Prova Speciale 9, la Granit und Wald 1 di 20,05 chilometri, stravolgendo quasi totalmente la Top 3 della classifica generale del Rally dell'Europa Centrale.

Tanak ha avuto la meglio sulla concorrenza fermando il cronometro in 10'52"7, precedendo di 3"9 Sébastien Ogier. Questo risultato lo ha portato a salire al secondo posto nella classifica generale, diventando il primo inseguitore di Thierry Neuville.

Se Tanak si è preso grandi rischi, Neuville ha fatto l'esatto contrario. In un percorso quasi totalmente umido, a tratti piuttosto bagnato e con presenza di banchi di nebbia, il leader del Mondiale ha pensato a evitare errori per non compromettere il suo fine settimana.

Questo lo ha portato a perdere quasi per intero il suo vantaggio nei confronti di Tanak: dai 7"8 che aveva prima della prova agli 8 decimi rimasti da difendere nel giro mattutino. Neuville dovrà cambiare approccio per cercare di mantenere la leadership.

L'asfalto, dicevamo, è risultato molto insidioso. Ne sa qualcosa Adrien Fourmaux, finito fuori strada dopo aver messo le ruote nell'erba fradicia. A quel punto, la sua Ford Puma Rally1 Hybrid è stata incontrollabile e non ha potuto fare altro che attendere la fine della scivolata (contro diversi arbusti che hanno danneggiato l'ala posteriore e la carrozzeria), per poi rientrare in strada e completare la speciale.

Con questo errore, il francese ha perso circa 26 secondi da Sami Pajari, rendendo così più solida la sesta posizione del giovane finlandese di Toyota Gazoo Racing.

Andreas Mikkelsen, tornato in gara dopo il ritiro di ieri, è stato a sua volta autore di un testacoda che lo ha portato a perdere diversi secondi, quando invece avrebbe potuto aspirare alla Top 4 della classifica di speciale.