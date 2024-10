WRC | Rally Europa Centrale, PS6-8: Neuville chiude da leader

Thierry Neuville ha completato la prima tappa del Rally dell'Europa Centrale al comando delle operazioni dopo una giornata senza sbavature.

Il belga di Hyundai Motorsport, già leader alla fine del giro mattutino, si è ripetuto vincendo la PS7, ovvero il secondo passaggio sulla prova più lunga dell'evento, rendendo così più saldo il suo primato nei confronti dei rivali per il successo e per il titolo iridato.

Grazie allo scratch nella PS7 e ai due secondi tempi ottenuti nelle PS6 e PS8, Neuville ha ora 6"4 di vantaggio su Sébastien Ogier e 7"8 su Ott Tanak. Un margine ancora risibile, considerando che al termine dell'evento mancano ancora 10 speciali.

Certo è che la sua posizione attuale lo vede saldamente in testa e con tante possibilità di chiudere i conti per il titolo iridato già in questo fine settimana. Ma per cantare vittoria è ancora presto: serviranno altre 10 speciali senza sbavature e con un ritmo vicino a quello mantenuto oggi.

Dietro il belga ci sono Ogier e Tanak, entrambi impegnati a dare il massimo per mettere sotto pressione Neuville. Ogier, in realtà, pensa ad aiutare Toyota nella lotta al Mondiale Costruttori, mentre Tanak ha l'obiettivo di essere più vicino possibile al compagno di squadra per cercare di approfittare di ogni eventuale passo falso.

In realtà la lotta più interessante è proprio quella tra i due iridati del passato, divisi tra loro da 1"4 in favore di Ogier, ma tutto potrebbe ancora cambiare. Il distacco che li separa è così piccolo da lasciar pensare a un duello sul filo dei centesimi già domattina.

Chiudono la Top 5 le due Toyota GR Yaris ufficiali, quelle di Elfyn Evans - quarto a 15"1 da Neuville - e di Takamoto Katsuta. Il giapponese si è anche tolto la soddisfazione di vincere la PS6 davanti al leader del Mondiale, ma è ormai troppo lontano da Evans per pensare di lottare con lui per la posizione ai piedi del podio.

Sami Pajari è in piena lotta con Adrien Fourmaux per la sesta posizione. Sia il pilota di Toyota che quello di M-Sport stanno correndo senza l'ausilio dell'ibrido. Un handicap non da poco per la natura delle prove svolte oggi. Gregoire Munster, invece, è ottavo e completa la classifica di giornata delle Rally1.

Nel WRC2 Nikolay Gryazin comanda le operazioni con la Citroen C3 Rally2. Il russo, che corre con la licenza bulgara, è davanti a Oliver Solberg con 3"1 di margine. Terzo il ceco Filip Mares, al volante della prima Toyota GR Yaris Rally2.

La prima tappa del Rally dell'Europa Centrale termina qui. La seconda scatterà domattina con la PS9, la Granit und Wald 1 di 20,05 chilometri. La prima vettura entrerà in prova alle ore 07:58 italiane.

WRC - Rally Europa Centrale - Classifica dopo la PS8