WRC | Rally Europa Centrale, PS2: primo acuto di Neuville

Arriva il primo segnale dal leader del Mondiale. Thierry Neuville si è aggiudicato la Prova Speciale 2 del Rally dell'Europa Centrale, la Klatovy 1 di 11,78 chilometri svolta nell'oscurità, siglando così il primo scratch del suo fine settimana.

Il belga di Hyundai Motorsport ha battuto il compagno di squadra Ott Tanak di 1 secondo secco, facendo meglio invece di 1"1 nei confronto di Sébastien Ogier.

Questo risultato ha fatto guadagnare a Neuville ben 5 posizioni nella classifica generale, passando così dal settimo al secondo posto assoluto. Ora Ogier - rimasto in testa - ha un margine di appena 9 decimi sul primo dei rivali.

Per Neuville, invece, un ottimo avvio di giornata, pur avendo perso nella prova precedente il passaruota anteriore destro dopo una toccata contro una balla di fieno. Domani il belga dovrà fare a meno di quella componente, che, lo ricordiamo, fa parte dell'aerodinamica anteriore della i20 N Rally1.

Bella prova di Andreas Mikkelsen, quarto a 1"7 da Neuville. In questo modo le tre Hyundai i20 N Rally1 sono entrate tutte in Top 4 di speciale e in Top 5 nella classifica generale. Il norvegese, infatti, è terzo nella graduatoria complessiva dell'evento, mentre Tanak completa la Top 5.

Tra Neuville, Mikkelsen e Tanak c'è Takamoto Katsuta. Il giapponese ha perso due posizioni nella classifica generale e ora è quarto. Buono il sesto posto di Adrien Fourmaux a 2"4 dalla vetta ma davanti di 7 decimi nei confronti di Elfyn Evans. La classifica è molto compatta, perché i primi 7 sono racchiusi in 3"1.

Sami Pajari, il quale ha svolto le prime due prove della carriera su asfalto al volante di una Rally1 (una Toyota GR Yaris ufficiale), è ottavo a 6"1, ma ha già lasciato intravedere cose interessanti in alcuni settori della PS2. Molto in ritardo Gregoire Munster. L'olandese, nonostante le due prove corte svolte oggi, è già a quasi 10 secondi dalla vetta.

Nel WRC2 arriva il primo, grande colpo di scena. Yohan Rossel, che sembrava poter ottenere il miglior tempo, tra il terzultimo e il penultimo split ha perso tutto il suo vantaggio su Oliver Solberg dopo aver perso una ruota.

Il francese di Citroen Racing è arrivato al traguardo su tre ruote, sebbene la sospensione posteriore destra fosse comunque regolarmente al suo posto. Probabilmente un urto ha divelto il cerchione, portando così la ruota a lasciare la sua sede naturale.

In questo modo Solberg ha ottenuto il miglior tempo, mantenendo la leadership di classe con 1"6 di vantaggio sulla Citroen C3 Rally2 di Nikolay Gryazin. Terzo posto per la seconda Skoda Fabia RS Rally2 in gara, quella del polacco Kajetan Kajetanowicz.

Il primo giorno di gara del Rally dell'Europa Centrale termina qui. La prima tappa riprenderà domattina con la Prova Speciale 3, la Klatovy 2 di 11,78 chilometri. La prima vettura entrerà in prova alle ore 08:02.

WRC 2024 - Rally Europa Centrale - Classifica dopo la PS2