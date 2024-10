WRC | Rally Europa Centrale, PS15-17: Tanak leader, Ogier sbatte!

Nelle prime tre tappe della terza e ultima tappa del Rally dell'Europa Centrale è successo di tutto quando, invece, le premesse sembravano poter regalare una domenica meno esplosiva dal punto di vista sportivo.

Ott Tanak ha preso la testa dell'evento nella PS15, la Am Hochwald 1 di 12,17 chilometri Sébastien Ogier ha faticato non poco, perdendo 7"1 da Ott Tanak, anche lui non brillante. Questo risultato, però, ha consentito al pilota di Hyundai Motorsport di salire in testa all'evento.

Nella stessa speciale, inoltre, Sami Pajari ha commesso un errore uscendo di strada e capottando la sua Toyota GR Yaris Rally1. Il finlandese ha perso il posteriore nell'uscita da una curva sinistrorsa, finendo prima in un fossato e poi nel campo adiacente.

La sua Yaris, come detto, ha capottato, rompendo il parabrezza. Per il giovane finlandese è stato costretto al ritiro in un fine settimana in cui aveva espresso buone cose, anche se a intermittenza.

Ma il colpo di scena più clamoroso è arrivato nella PS17, il secondo passaggio sulla AM Hochwald 2 di 12,17 chilometri. Sébastien Ogier, entrato in prova per ultimo, ha commesso un errore dopo meno di 600 metri dal via della speciale ed è finito fuori.

L'8 volte iridato ha perso il posteriore nell'uscita da una curva destrorsa ed è finito per sbattere contro gli alberi. Poi, dopo i primi impatti, la Toyota Yaris Rally1 numero 17 ha tagliato la sede stradale ed è finita nel campo dalla parte opposta, abbattendo un palo della luce. Per Ogier non c'è stato altro da fare se non ritirarsi e lasciare a Hyundai Motorsport una grande occasione per involarsi verso il terzo titolo iridato Costruttori della sua storia nel WRC.

Con il ritiro di Ogier, Elfyn Evans è salito al secondo posto della classifica generale, mentre il leader del Mondiale Thierry Neuville è salito al terzo posto. Il KO di Ogier, inoltre, rende vana la sua prima posizione ottenuta alla fine della giornata di ieri. Questo significa che perderà tutti i punti accumulati non potendo finire l'evento.