WRC | Rally Europa Centrale, PS12-14: Ogier regola Tanak

Sébastien Ogier finisce la seconda tappa del Rally Europa Centrale da leader. L'8 volte campione del mondo ha concluso la giornata al meglio, vincendo la Prova Speciale 14, la Schärdinger Innviertel 2 di 17,35 chilometri, tenendo così Ott Tanak in seconda posizione.

Una giornata, quella che ha ospitato la seconda tappa, che ha visto i tre grandi protagonisti di questa stagione lottare per cercare di ottenere il massimo. Sino all'ultima prova del giro mattutino, Thierry Neuville sembrava lanciato verso la conquista del titolo già in questo weekend, ma un doppio, grosso errore nella PS11 lo hanno portato fuori dalla Top 3 mentre era in testa all'evento.

A quel punto Ogier e Tanak si sono sfidati per cercare di chiudere la tappa in prima posizione, ma l'8 volte iridato di Toyota Gazoo Racing è stato bravo a tenere a bada il rivale di Hyundai Motorsport. I due hanno chiuso la giornata staccati di 5"2.

Terza posizione per Elfyn Evans che, pur essendo ancora vicino ai primi due, non ha mai dato l'impressione di poterli insidiare. Il gallese, infatti, perde sempre pochi secondi ogni prova ma ora si trova a 14 secondi dal leader.

Dopo il duplice errore, Neuville ha deciso di gestire la quarta piazza e portare a casa punti preziosi in vista della Super Sunday di domani e della Power Stage, sperando magari in un passo falso di Ott Tanak.

Chiude la Top 5 Takamoto Katsuta al volante della terza Toyota GR Yaris Rally1 davanti alla quarta, quella del giovane Sami Pajari, sesta nella classifica generale.

Gregoire Munster è l'ultimo baluardo tra i piloti Rally1 e unico di M-Sport dopo il ritiro di Adrien Fourmaux. Il francese, dopo un avvio di giornata molto complesso, è stato costretto al ritiro a causa di un guasto al differenziale della sua Ford Puma Rally1 Hybrid.

Per quanto riguarda il WRC2, Nikolay Gryazin sta dominando con la Citroen C3 Rally2. Il russo, che corre con licenza bulgara, ha un vantaggio di oltre mezzo minuto su Oliver Solberg - ma il norvegese non è iscritto per prendere punti - e con quasi 2 minuti di vantaggio su Filip Mares al volante della prima Toyota GR Yaris Rally2.

La seconda tappa del Rally Europa Centrale termina qui. La terza e ultima scatterà domattina con la Prova Speciale 15, la Am Hochwald 1 di 12,17 chilometri. La prima vettura entrerà in speciale alle ore 09:11 italiane.