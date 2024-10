WRC | Rally Europa Centrale, PS11: Neuville sbaglia, Ogier leader

La PS11 del Rally dell'Europa Centrale potrebbe aver riaperto il Mondiale Piloti. Almeno momentaneamente. Thierry Neuville, leader dell'evento sino all'avvio della PS11, ha commesso due errori nella parte più umida della prova, perdendo 35"8 dai migliori.

Questo ha stravolto la classifica generale, con Sébastien Ogier vincitore della prova - diventato nuovo leader davanti a Ott Tanak. Ora, tra i due, ci sono appena 4"6 ed Elfyn Evans è terzo a 8"3.

Neuville ha prima perso la vettura, finendo in testacoda. Poco più tardi è finito in un campo. Ma, nel tentativo di guadagnare nuovamente la speciale, finendo bloccato in un fossato per qualche secondo.

Dopo qualche tentativo il belga è riuscito a rientrare in prova e a completarla senza alcun danno alla sua i20 N Rally1, ma ora è quarto in classifica e non potrà assicurarsi (almeno oggi) i 2 punti necessari per battere Ott Tanak e vincere l'iride.

Da segnalare anche il ritiro di Adrien Fourmaux arrivato prima dell'ingresso in prova. Il pilota francese di M-Sport, dopo aver valutato i problemi alla sua Ford Puma Rally1 Hybrid sostenuti nelle prime due prove mattutine, si è fermato, non avendo più alcuna possibilità di rientrare in zona punti.

Nikolay Gryazin continua a comandare la classifica WRC2 davanti a Filip Mares con oltre un minuto di vantaggio. Tra i due c'è Oliver Solberg al volante della prima Skoda Fabia RS Rally2, ma il norvegese è trasparente per la graduatoria dei piloti che prendono punti.

Il giro mattutino della seconda tappa del Rally Europa Centrale termina qui. Riprenderà questo pomeriggio con le ultime 3 stage (la ripetizione di quelle della mattina). La prima di queste sarà la PS12 Granit und Wald 2 di 20,05 chilometri. La prima vettura entrerà in prova alle ore 14:28 italiane.