WRC | Rally Europa Centrale, PS1: Ogier subito in testa

Il penultimo atto del WRC 2024, ossia il Rally dell'Europa Centrale, è scattato questo pomeriggio con la PS1 Velka Chuchle di 2,55 chilometri. Una prova spettacolo che, però, ha avuto valore per la classifica generale, delineando la prima graduatoria ufficiale del fine settimana.

A vincere la prova è stato Sébastien Ogier con il tempo di 1'49"3 su un tracciato misto, che ha presentato alcune centinaia di metri in asfalto e altre in terra.

L'8 volte campione del mondo ha preceduto di 6 decimi il compagno di squadra Takamoto Katsuta, secondo davanti alla prima delle Hyundai i20 N Rally1, quella di Andreas Mikkelsen.

Ogier dovrà provare a vincere l'evento, sperando in un passo falso delle Hyundai che lo precedono per rimanere in corsa per il titolo iridato. Qualora questo scenario non dovesse presentarsi, allora Sébastien proverà comunque a vincere per aiutare Toyota a recuperare punti preziosi nei confronti di Hyundai nella lotta al titolo Costruttori.

Adrien Fourmaux è uno dei piloti più attesi in questo fine settimana per le sue abilità su asfalto. Il francese di M-Sport ha colto il quarto tempo in coabitazione con Elfyn Evans. Entrambi sono risultati più lenti di 1 decimo rispetto a Mikkelsen, terzo.

Sami Pajari, al volante della quarta Toyota GR Yaris Rally1, è sesto, con 2 decimi di vantaggio sul leader del Mondiale Thierry Neuville. Il belga di Hyundai, per vincere, il titolo, conquistando almeno 2 punti in più rispetto a Ott Tanak ed evitando di perdere meno di 10 punti da Ogier si assicurerebbe già in questo fine settimana il titolo iridato.

Proprio Tanak è stato più lento di Neuville di soli 2 decimi. L'estone ha ottenuto lo stesso tempo di Gregoire Munster, mentre Oliver Solberg ha messo tutti in fila per ciò che riguarda il WRC2. Il norvegese, al volante della prima Skoda Fabia RS Rally2, ha preceduto Kajetan Kajetanowicz e Filip Mares.