WRC | Rally Europa Centrale: Cinturato protagoniste con la pioggia

Il WRC è pronto ad affrontare un nuovo rally, l'esordiente Rally dell'Europa Centrale, che coinvolgerà ben 3 nazioni differenti tenendosi tra Germania, Repubblica Ceca e Austria. Sarà la penultima gara della stagione e anche la penultima su asfalto prima del Rally del Giappone previsto nel mese di novembre.

La caratteristica principale di questo evento sarà legata alla tipologia di strade che gli equipaggi incontreranno. Quelle ceche, che saranno utilizzate per prime, sono insidiose per il poco grip offerto; quelle austriache per le alte velocità proposte mentre quelle tedesche, che chiuderanno la gara, saranno tortuose.

Molto interessante anche la questione legata al meteo, perché l'umidità e le basse temperature - si parla di 10-15 gradi - renderanno ancora più insidiosi i percorsi, con la pioggia che è attesa nella giornata di venerdì sulle speciali ceche.

Rally Europa Centrale: le gomme a disposizione

Per il penultimo appuntamento della stagione, Pirelli, fornitore unico del WRC, ha deciso di portare le seguenti gomme:

Pirelli PZero RA WRC: questa gomma è dedicata ai rally su asfalto e sarà disponibile in due versioni. La Soft, considerata 'prime' per l'evento, sarà perfetta per le condizioni scivolose e con poco grip. La Hard, invece, sarà consigliata per i percorsi più abrasivi e lunghi dell'intero percorso.

Pirelli Cinturato RWB: pensate per le Rally1 e Rally2, saranno utilizzate per gli asfalti bagnati o estremamente bagnati.

Rally Europa Centrale: il commento di Terenzio Testoni

Terenzio Testoni, rally activity manager di Pirelli, ha commentato così il penultimo evento del Mondiale quando mancano poche ore al via della prima prova speciale.

"Un test così incerto nelle strategie e nell'esito, cade tutto sommato al punto giusto della stagione. In Cile il Campionato ha incoronato la squadra vincitrice della stagione, ma la lotta per il titolo piloti rimane ancora aperta a due gare dal termine".

"Sarà interessante vedere come i vari equipaggi e le squadre sceglieranno di affrontare il rally, chi andrà all'attacco e chi sceglierà la prudenza".

"Il ritorno di Sebastian Ogier, inoltre, mette ancora più pepe a questa gara e alza il livello della sfida. Dal punto di vista dei pneumatici, vedo una gara all'insegna dei P Zero soft e dei Cinturato da bagnato, che saranno protagonisti sotto la pioggia".

Rally Europa Centrale: allocazione delle gomme

Al Rally dell'Europa Centrale ogni vettura Rally1 avrà a disposizione un totale di 28 gomme per l'intero evento, più altre 4 gomme da poter utilizzare nel corso dello Shakedown (la mescola sarà scelta da ogni equipaggio).

L'allocazione gomme per l'evento è la seguente:

28 gomme PZero RA Soft

18 gomme PZERO RA Hard

12 gomme Cinturato RWB

Da queste, ogni equipaggio dovrà selezionarne 28 (più le 4 per lo Shakedown) da usare per le 18 speciali previste.