WRC | Rally Estonia, Shakedown: Rovanpera svetta. Guai per Tanak

I protagonisti del WRC si sono preparati nel corso della mattinata odierna per il Rally di Estonia, che scatterà ufficialmente nella serata italiana con la prima delle 21 prove speciali previste per questo fine settimana.

Kalle Rovanpera è stato il più veloce nello Shakedown svolto sul tracciato di 4,08 chilometri denominato Kastre grazie al tempo di 1'58"8. Il campione del mondo in carica ha ottenuto il miglior crono nel quinto dei 5 passaggi effettuati ed è anche stato l'unico ad abbattere il muro dei 2 minuti.

Alle spalle del campione del mondo in carica ci sono due Hyundai i20 N Rally1. Si tratta di quelle affidate da Hyundai Motorsport a Thierry Neuville ed Esapekka Lappi. Il belga è risultato più lento di 1"2 rispetto a Rovanpera, ma è il primo degli inseguitori e in questo fine settimana dovrà riscattare il tremendo fine settimana kenyota culminato con la squalifica.

Mezzo secondo più lento del belga è stato Lappi, il quale si trova a sua volta a dover riscattare un Safari Rally sfortunato. Le due i20 hanno preceduto altre due Toyota GR Yaris Rally1, quelle di Takamoto Katsuta ed Elfyn Evans.

Il giapponese, che in questo fine settimana sostituisce Sébastien Ogier al volante della terza Yaris ufficiale, è risultato più lento di 3 decimi rispetto a Lappi, ma più rapido di appena 1 decimo di Evans, quinto.

Teemu Suninen ha fatto il suo esordio in un evento WRC al volante della Hyundai i20 N Rally1 firmando un buon sesto tempo. Alla fine della sessione il suo feeling non è stato così buono come avrebbe voluto, ma sembra che il suo approccio alla vettura ibrida sia già stato incoraggiante.

Chiudono la classifica delle Rally1 le due Ford Puma di Ott Tanak e Pierre-Louis Loubet. Il fine settimana del padrone di casa è iniziato in salita, perché dopo un buon primo passaggio il motore della sua Puma ha denotato un problema che lo ha costretto a tornare al Parco Assistenza allestito non troppo lontano dalla stage trainato da un furgone.

Tanak, a quel punto, non è più riuscito a fare altri passaggi in prova, sintomo di come il guasto che lo ha fermato fosse di un'entità considerevole. Loubet, invece, si trova ancora a dover fare esperienza in un rally che ha affrontato poche volte in carriera. Dovrà quindi cercare di arrivare al traguardo dell'evento senza ritirarsi per costruire un bagaglio importante in vista delle prossime stagioni.

Per quanto riguarda il WRC2, Oliver Solberg ha fatto valere la sua esperienza sul fondo estone - simile a quello finlandese - che presenta uno sterrato con poco grip, precedendo tutti i suoi compagni di marca. Gus Greensmith è secondo davanti al giovane Sami Pajari e ad Andreas Mikkelsen. Quinto invece il campione in carica della serie, Emil Lindholm, all'esordio sulla Hyundai i20 N Rally2.

Il Rally Estonia scatterà questa sera alle ore 19:05 italiane con la Prova Speciale 1, la stage spettacolo Tartu vald 1 di 3,35 chilometri.