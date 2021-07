WRC, Rally Estonia, Shakedown: Rovanpera precede Tanak

Il Rally Estonia scatterà questa sera con la prima prova speciale, ma stamattina i piloti hanno preso parte allo Shakedown, la prova test che ha permesso loro di affinare l'assetto delle proprie vetture in vista dell'avvio vero e proprio del settimo appuntamento del WRC 2021.

Sul tracciato Abissaare di 6,23 chilometri a ottenere il miglior tempo è stato Kalle Rovanpera, al volante della prima delle 4 Toyota Yaris WRC ufficiali. Il finlandese ha ottenuto il crono di riferimento al suo terzo e ultimo passaggio in 1'51"1, precedendo di mezzo secondo il padrone di casa Ott Tanak.

L'estone è stato l'unico pilota Hyundai a frapporsi tra le Yaris WRC, perché poi dietro di lui si sono classificati Takamoto Katsuta, Elfyn Evans e Sébastien Ogier. Il giapponese ha fatto peggio di appena un decimo nei confronti di Tanak, ma utilizzando un passaggio in più rispetto al pilota della Hyundai.

Un po' più lenti sia Evans che Ogier, i quali saranno chiamati ad aprire tutte le speciali tra oggi e domani in virtù della loro posizione nella classifica generale del Mondiale Piloti. Toyota ha comunque mostrato di poter dire la propria su questo tipo di sterrati, ma Hyundai - lo ricordiamo - presenta in Estonia il motore con specifiche 2022.

Fuori dalla Top 5 per 1 decimo di secondo Thierry Neuville, che in questo fine settimana dovrà cercare a tutti i costi di mettersi dietro Ogier per provare una rimonta disperata nel Mondiale Piloti. Il suo ritardo dal 7 volte iridato è di 56 punti a metà stagione. Non sarà facile provare a recuperarli tutti, ma avrà il dovere di tentare.

Dietro al belga ecco Craig Breen, che in questo fine settimana sarà al volante della terza Hyundai i20 Coupé WRC Plus ufficiale. Il nord-irlandese è risultato più lento di mezzo secondo rispetto a Neuville.

Dopo una buona partenza nei primi 2 giri, Teemu Suninen è stato risucchiato dagli avversari e non è andato oltre l'ottavo tempo, proprio davanti al compagno di squadra Gus Greensmith. Ultimo tempo tra le WRC Plus per Pierre-Louis Loubet, tornato al volante della i20 Coupé del team 2C Competition dopo aver lasciato il volante a Oliver Solberg al Rally Safari.