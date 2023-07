WRC | Rally Estonia, PS9: Rovanpera riparte forte

Kalle Rovanpera e Thierry Neuville sono due dei 4 migliori piloti che il WRC può esprimere in queste stagioni e, al Rally Estonia 2023, si stanno sfidando per la vittoria. Questa mattina è scattata la seconda tappa con la Prova Speciale 9, la Maekula 1 di 10,27 chilometri, una delle tante prove molto veloci del percorso ideato per l'edizione di quest'anno e i due sono tornati a sfidarsi dopo la bella giornata di ieri.

Ad avere la meglio è stato il campione del mondo in carica, bravo a sfruttare la miglior posizione di partenza possibile per battere il rivale di 1"6. Al termine della prova il finnico di Toyota Racing ha svelato di aver fatto la peggior prova speciale del suo fine settimana, ma anche Neuville non è stato contento delle note stese durante le ricognizioni: troppo lente in diverse parti, a suo dire.

Quel che è certo, è che entrambi hanno fatto due ottime prove. Basti guardare il divario che hanno rifilato ai piloti scesi in pista prima di loro: Elfyn Evans, terzo di speciale, ha preso 4 secondi dal compagno di squadra e 2"4 dal pilota di Hyundai Motorsport. Con questo risultato, Rovanpera è riuscito ad aumentare il suo vantaggio a 4"6.

A proposito del gallese, in questa prova è riuscito a rosicchiare 6 decimi di secondo a Esapekka Lappi, in un altro duello molto interessante di questo Rally Estonia. Evans e Lappi sono in lotta per il terzo gradino del podio, attualmente nelle mani del finlandese di Hyundai. I due, però, sono ancora più vicini di chi lotta per il successo, perché il gap che li separa è 1"3.

Per il resto, buona prova di Teemu Suninen, capace di consolidare la quinta posizione con un quinto posto di speciale che rispecchia esattamente la collocazione nella classifica generale. Il finlandese, all'esordio al volante di una Rally1, è stato battuto in stage solo da chi lo precede nella overall.

Ott Tanak è tornato a un passo dalla Top 10. In questa prova il pilota di M-Sport ha rosicchiato 16 secondi a Sami Pajari, decimo assoluto e terzo di classe nel WRC2, portandosi a 6"2 dalla zona punti dopo un inseguimento partito già nella prima prova speciale per via della penalità di 5 minuti inflitta dai commissari dopo la sostituzione del motore termico avvenuta per un guasto notato durante lo Shakedown di giovedì.

WRC 2023 - Rally Estonia - Classifica dopo la PS9

Pos Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 1h18'01”5 2 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +4"6 3 Lappi/Ferm Hyundai i20 N Rally1 +16"8 4 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +18"1 5 Suninen/Markkula Hyundai i20 N Rally1 +39"9 6 Loubet/Gilsoul Ford Puma Rally1 +59"0 7 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1'13"1 8 Mikkensen/Eriksen Skoda Fabia RS Rally2 +4'30"2 9 Greensmith/Andersson Skoda Fabia RS Rally2 +4'39"5 10 Pajari/Malkonen Skoda Fabia RS Rally2 +4'48"1