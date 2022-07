WRC | Rally Estonia, PS9; Rovanpera leader grazie alla pioggia

Carica lettore audio

Di solito il leader del Mondiale ha l'incombenza di aprire tutte le speciali del primo giorno di gara. Uno svantaggio non da poco, soprattutto nei rally su sterrato. Non è stato questo il caso, perché Kalle Rovanpera ha sfruttato le condizioni atmosferiche a suo favore ed è diventato il nuovo leader del Rally Estonia.

Nell'ultima prova della giornata odierna, la Vastsemoisa 2 di 6,70 chilometri, Kalle è entrato in prova mentre la pioggia iniziava a scendere, ma molto leggera. Il fondo era ancora piuttosto compatto, mentre dopo di lui l'intensità della precipitazione è aumentata non poco, mettendo in difficoltà tutti i rivali.

Basti sottolineare come Thierry Neuville - in difficoltà nel corso di tutta la giornata - sia comunque riuscito a firmare il secondo miglior tempo. Rovanpera ha staccato il pilota di Hyundai Motorsport di 14"2, ma ciò che più conta è aver recuperato tutto lo svantaggio nei confronti di Evans.

Il gallese, entrato in prova in uno dei momenti peggiori proprio a causa della pioggia, ha finito la stage con 22"6 di ritardo da Rovanpera. Ora nella classifica generale il leader del Mondiale comanda con 11"7 di vantaggio sul compagno di squadra dopo averla iniziata con 10"9 di ritardo.

Per Rovanpera una giornata perfetta, priva di sbavature e conclusa con il colpo di fortuna che spesso accompagna i campioni. Per Evans, invece, un incubo che non si sarebbe affatto meritato. Oggi è stato lui il mattatore della giornata con 5 successi di speciale, solo la pioggia gli ha tolto una prima posizione che si era costruito a suon di ottime prestazioni.

Ott Tanak, invece, ha dovuto fare i conti con il distaccamento di uno dei due tubi d'aerazione che permettono al parabrezza di non appannarsi. Oltre alla pioggia, l'idolo di casa ha dovuto fare i conti anche con quell'inconveniente, ma va dato merito a Martin Jarveoja - il navigatore - di aver aiutato Ott tenendo in posizione il tubo con il piede sinistro.

Grazie al secondo tempo di speciale, Neuville si è riavvicinato a Esapekka Lappi. Tra i due ora ci sono 7", ma il belga dovrà cambiare passo domani qualora abbia intenzione di provare a recuperare almeno una posizione dopo una giornata difficile come quella di oggi.

Se nella prova precedente sembrava tutto apparecchiato per una bella conclusione di giornata per Pierre-Louis Loubet, la PS9 ha rappresentato un ostacolo insormontabile. Atterrato da un breve salto, la Ford Puma Rally1 del francese di M-Sport ha iniziato a scivolare verso l'esterno, colpendo un terrapieno. A quel punto la Puma si è capottata e solo il pronto intervento degli spettatori hanno consentito all'ex pilota del team 2C Compétition di concludere la stage.

La pioggia ha rappresentato diverse insidie anche per altri piloti, come Gus Greensmith, il quale è finito fuori strada ma fortunatamente in un punto senza alberi, né fossati.

Per quanto riguarda il WRC2, invece, Andreas Mikkelsen ha sfoderato una prestazione eccezionale firmando il settimo tempo nella PS9. Questo lo ha aiutato a salire in prima posizione nella classifica di categoria. Il norvegese ha ora un vantaggio di 12"1 nei confronti del primo degli inseguitori, Teemu Suninen.

Il Rally Estonia riprenderà domattina con la Prova Speciale 10, la Elva 1 di 11,73 chilometri. La prima vettura entrerà in speciale alle ore 08:03 italiane.

Rally Estonia 2022 - Classifica dopo la PS9

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 1h16'19”7 2 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +11"7 3 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +44"3 +10" 4 Lappi/Ferm Toyota GR Yaris Rally1 +1'05"9 5 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +1'12"9 6 Fourmaux/Coria Ford Puma Rally1 +2'08"1 7 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +2'10"9 8 Greensmith/Andersson Ford Puma Rally1 +2'29"4 9 Loubet/Landais Ford Puma Rally1 +3'59"0 10 Mikkelsen/Eriksen Skoda Fabia Rally2 Evo +4'57"4