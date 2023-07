WRC | Rally Estonia, PS8: Rovanpera chiude davanti a Neuville

Ott Tanak chiude la prima tappa del Rally Estonia da autentico dominatore vincendo anche la Prova Speciale 8. Questo significa che, nelle 8 prove disputate sino a ora, ne ha vinte ben 6. Peccato che il pilota di M-Sport porti con sé il fardello dei 5 minuti di penalità ricevuti ieri per aver cambiato il motore termico dopo lo Shakedown e che, quindi, sia costretto a una rimonta per rientrare in zona punti.

Attualmente l'idolo di casa è riuscito a salire in 11esima posizione: domani potrà raggiungere il suo obiettivo, considerando che Sami Pajari, decimo assoluto della classifica generale, si trova a 22 secondi da lui e che è in possesso di una vettura nettamente più veloce rispetto alla Rally2 del finlandese.

Con Tanak fuori dai giochi, sono stati Kalle Rovanpera e Thierry Neuville a regalare una giornata a dir poco incerta. Il belga di Hyundai Motorsport è partito meglio rispetto al campione del mondo in carica, ma l'arrivo della pioggia nel giro pomeridiano ha ribaltato la situazione.

Rovanpera è passato da una situazione svantaggiosa - aprire tutte le speciali con fondo asciutto - a una di grande vantaggio. Con la pioggia entrare in prova per primi aiuta ad avere un fondo più compatto, meno rovinato. Questo è stato decisivo nel duello tra i due contendenti, oltre alla bravura di Rovanpera nel gestire una posizione di partenza non certo buona, almeno al mattino.

Neuville non ha nulla da rimproverarsi. Nemmeno lui ha commesso errori e, a ben vedere, quello di oggi è stato forse il miglior venerdì della sua stagione. I due hanno chiuso separati da appena 3 secondi, ma la miglior posizione di partenza nella giornata di domani dovrebbe permettere a Rovanpera di avere più trazione rispetto al belga e, quindi, maggiori possibilità di fare tempi migliori e allungare.

Appassionante anche il duello per il gradino più basso del podio, che ha coinvolto Esapekka Lappi ed Elfyn Evans. Anche in questo caso la situazione è stata ribaltata al pomeriggio, ma non per via della pioggia. Lappi ha semplicemente cambiato passo, mentre Evans è parso rimanere bloccato in un limbo in cui si è spesso trovato nel corso dell'ultimo anno e mezzo.

Anche in questo caso, però, i due si trovano molto vicini e domani la lotta proseguirà. 1"9 è il gap in favore del finlandese di Hyundai Motorsport, per il secondo duello che vede impegnati un pilota del team coreano e uno di Toyota Racing.

La quinta posizione ben rispecchia la bella giornata d'esordio di Teemu Suninen al volante della terza Hyundai i20 N Rally1 ufficiale. Il finlandese non ha commesso errori e, a tratti, ha anche ottenuto tempi molto interessanti. Sfortunatamente, nel corso della parte centrale del pomeriggio, è stato uno dei piloti maggiormente penalizzati dall'arrivo della pioggia che ha pregiudicato la possibilità di lottare per il podio.

Finale di giornata in crescendo per Pierre-Louis Loubet. Il francese, in assenza di Tanak dalle prime posizioni, si è caricato M-Sport sulle spalle firmando un pomeriggio consistente tanto da superare Takamoto Katsuta e issarsi in sesta piazza. Difficile che possa recuperare i 15 secondi che lo separano da Suninen, ma le 7 speciali disputate oggi sono state incoraggianti. Lo è stata meno la giornata di Takamoto Katsuta, che è stata sì priva di grossi errori, ma anche della dovuta confidenza tra il pilota e il mezzo.

Andreas Mikkelsen guida il tris firmato da TokSport nella classe WRC2. Il norvegese, dopo il ritiro di Oliver Solberg, ha ereditato la prima posizione ed è riuscita a mantenerla sino al termine della tappa pur dovendo far fronte - al pari dei colleghi di classe - con una pioggia torrenziale che gli ha fatto dimezzare il vantaggio nei confronti del primo degli inseguitori, il compagno di squadra Gus Greensmith.

Proprio il britannico è stato bravo a ricucire ulteriormente il distacco dal norvegese, chiudendo la giornata a 6"7 dalla vetta di classe. Terzo posto per il giovane talento Sami Pajari, anche lui non troppo distante dai compagni di squadra e, dunque, non tagliato fuori dai giochi per una posizione migliore. Quarto invece Emil Lindholm. Il campione in carica del WRC2 è all'esordio al volante della Hyundai i20 N Rally2 e oggi ha alternato buone prestazioni a prove più complesse anche per via di un guasto al servosterzo (perdita di olio).

La prima tappa del Rally Estonia termina qui. La seconda scatterà domattina con la Prova Speciale 9, la Maekula 1 di 10,27 chilometri. La prima vettura, ossia la Ford Puma Rally 1 numero 8 di Ott Tanak e Martin Jarveoja entrerà in stage alle ore 07:09 italiane.

WRC 2023 - Rally Estonia - Classifica dopo la PS8

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 1h12'22”2 2 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +3"0 3 Lappi/Ferm Hyundai i20 N Rally1 +12"2 4 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +14"1 5 Suninen/Markkula Hyundai i20 N Rally1 +33"8 6 Loubet/Gilsoul Ford Puma Rally1 +48"8 7 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1'03"6 8 Mikkensen/Eriksen Skoda Fabia RS Rally2 +4'07"4 9 Greensmith/Andersson Skoda Fabia RS Rally2 +4'14"1 10 Pajari/Malkonen Skoda Fabia RS Rally2 +4'25"0