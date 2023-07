WRC | Rally Estonia, PS7: Lappi supera Evans ed è terzo

Ott Tanak torna a vincere una prova speciale dopo il poker firmato in mattinata trionfando nella Prova Speciale 7 del Rally Estonia, la Raanitsa 2 di 21,45 chilometri. Grazie al suo passo, l'idolo di casa sta rimontando posizione su posizione e ora si trova 12esimo, a 2 posizioni dall'entrare in Top 10 e, dunque, in zona punti.

L'attenzione di tutti è però rivolta alla lotta per la prima posizione della classifica generale, con Thierry Neuville che in questa prova ha sì fatto meglio di Kalle Rovanpera, ma di appena 1 decimo di secondo.

Neuville sembrava poter recuperare più decimi, forse oltre un secondo al leader del Mondiale e del rally, ma un piccolo problema ai freni lo ha portato a rallentare per evitare di fare errori e concludere il rally anzitempo. Ora tra Rovanpera e Neuville ci sono 2"2, un'inezia, quando manca appena una prova speciale al termine della prima tappa.

Se la lotta per la prima posizione è rimasta praticamente immutata, diverso è il discorso riguardante il duello per il terzo posto. Il gradino più basso ha infatti cambiato padrone, passando dalle mani di Elfyn Evans a quelle di Esapekka Lappi.

Il pilota di Hyundai Motorsport ha ottenuto il secondo miglior tempo in questa prova, più lento di 2 secondi rispetto a Tanak. Evans ha fatto decisamente peggio, perdendone 5"7. Considerando il divario che separava i due contendenti prima di questa stage - appena 1 secondo - il risultato ha portato Lappi a superare il gallese di Toyota Racing, salendo così al terzo posto.

Da segnalare l'ottima prova di Pierre-Louis Loubet, autore del terzo tempo di speciale. Questo ha portato il francese di M-Sport a ridurre a 14 secondi il ritardo da Teemu Suninen, attualmente quinto assoluto con la terza Hyundai i20 N Rally1. Migliora nelle prestazioni Takamoto Katsuta, ma non sufficientemente per evitare di essere ancora una volta l'ultimo pilota in classifica tra quelli al volante di una vettura Rally1.

La pioggia non ha intaccato la prova dei piloti della classe principale del WRC, ma lo ha fatto in maniera abbondante con quelli che lottano per le posizioni di vertice nel WRC2. Gus Greensmith, entrato in prova per primo, ha sfiorato le precipitazioni, mentre tutti gli altri che lo hanno seguito non hanno potuto fare altro che cercare di convivere con un fondo insidioso a causa del fango e delle pozzanghere che hanno costretto i piloti a rallentare e a essere particolarmente cauti per evitare l'acquaplaning.

Grazie a questa situazione, Gus Greensmith ha recuperato ben 10 secondi nei confronti di Andreas Mikkelsen, compagno di squadra e leader della classifica di categoria. Ora tra i due ci sono 8"6 in favore del norvegese.

Cambia anche il proprietario della terza piazza: Egon Kaur ha perso oltre 1 minuto e 25 secondi per via della pioggia torrenziale trovata nella seconda parte della stage, ma anche per l'appannamento quasi totale del parabrezza della sua Skoda Fabia RS Rally2. Questo ha permesso a Sami Pajari di tornare sul gradino più basso del podio provvisorio e regalare al team TokSport la tripletta di classe.