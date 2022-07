WRC | Rally Estonia, PS7-8: Rovanpera si avvicina a Evans

Carica lettore audio

Kalle Rovanpera è ripartito forte nel primo pomeriggio di oggi tanto da firmare due vittorie di speciale consecutive. Il leader del Mondiale ha vinto la PS7, la Mustvee 2 di 18,09 chilometri, e la PS8, la Raanitsa 2 di 21,45 chilometri.

Il finnico si è così avvicinato non poco al leader del Rally Estonia, il compagno di squadra Elfyn Evans, che ora ha appena 10"9 di ritardo dalla vetta del settimo evento del Mondiale 2022.

A una speciale dalla fine, è possibile che Rovanpera possa provare a ridurre ancora il gap da Evans per poi sferrare l'attacco nella giornata di domani, che vedrà impegnati i piloti in ben 9 speciali. Intanto Kalle è stato il migliore a interpretare il fondo fangoso e pieno di pozzanghere, reso tale dalla pioggia caduta pochi minuti fa.

Toyota ha dominato le due prove, occupando praticamente sempre le prime 3 posizioni non solo con Rovanpera, ma anche grazie a Elfyn Evans e a Esapekka Lappi. Da quando Toyota ha risolto i problemi ai freni sulla sua GR Yaris, il finnico ha mostrato un ottimo passo tanto da superare Thierry Neuville poche prove fa e staccarlo.

Adrien Fourmaux ha invece perso la sesta posizione in favore del compagno di squadra Pierre-Louis Loubet per aver fatto stallare il motore della sua Ford Puma Rally1 ed essere stato costretto a fare inversione di marcia dopo essere arrivato lungo a un cambio di direzione.

Da sottolineare come tra i due piloti del team M-Sport vi sia appena 1 decimo di secondo, dunque tutto potrebbe cambiare nell'ultima prova prevista per la giornata di oggi.

Oliver Solberg ha anche preso 3'10" di penalità per essere arrivato 19 minuti in ritardo al Controllo Orario della Prova Speciale 8. Il pilota di Hyundai Motorsport ha cercato di riparare un guasto allo sterzo verificatosi dopo aver urtato una roccia nella PS7. Per lo svedese, un weekend che avrebbe dovuto essere molto favorevole, si sta trasformando in una sorta di incubo.