WRC | Rally Estonia, PS6: Rovanpera vola in testa

Se la pioggia aveva riavvicinato Kalle Rovanpera a Thierry Neuville nella prova precedente, nella PS6 ha aiutato il campione del mondo in carica a consumare il sorpasso ai danni del rivale e a farlo diventare il nuovo leader del Rally Estonia 2023.

Rovanpera ha vinto la stage, la Mustvee 2 di 17,09 chilometri, infliggendo un divario di 4"4 nei confronti di Neuville. Questo lo ha portato a salire in prima posizione nella classifica generale con un margine di 2"3 proprio sul belga di Hyundai Motorsport.

Un epilogo scontato sin da quando è apparso chiaro che la pioggia avesse reso fangoso il fondo. Rovanpera ha potuto trarre il meglio dalle condizioni, mentre Neuville, entrato in prova per quarto, non è riuscito a fare meglio, né a limitare i danni.

Questo ha portato all'inevitabile sorpasso, con Neuville che ora avrà il compito di stringere i denti per non perdere troppo terreno dal rivale qualora dovesse piovere anche nelle ultime 2 prove della giornata.

Entusiasmante anche il duello per il gradino più basso del podio, con Elfyn Evans ed Esapekka Lappi autori del medesimo tempo di speciale. Questo significa che il gallese potrà iniziare la PS7 con 1 secondo di vantaggio nei confronti del pilota di Hyundai Motorsport.

Molto sfortunato anche Teemu Suninen, il quale è entrato in prova in un momento in cui la pioggia ha iniziato a scendere copiosa. Il tempo perso lo ha fatto uscire dalla lotta per il podio, ma ha comunque fatto meglio dei piloti che lo inseguono, ovvero Pierre-Louis Loubet (M-Sport) e un Takamoto Katsuta irriconoscibile.

Andreas Mikkelsen ha allungato nel WRC2 nei confronti del nuovo rivale per la prima posizione, il giovane Sami Pajari che, tra l'altro, è anche il suo compagno di squadra di TokSport. Pajari è entrato in prova quando l'intensità della pioggia si è fatta ancora più copiosa, mentre Mikkelsen ha dovuto affrontare quella situazione soprattutto nell'ultimo settore. Ora il divario del giovane finnico dal norvegese è di poco più di 16 secondi.

Egon Kaur, uno degli idoli locali e splendido secondo di stage nel WRC2, ha firmato un tempo con cui è riuscito a salire in seconda posizione nella classifica generale superando di 1 decimo proprio Pajari.

WRC 2023 - Rally Estonia - Classifica dopo la PS6

Pos Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 57'42”6 2 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +2"3 3 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +12"6 4 Lappi/Ferm Hyundai i20 N Rally1 +13"6 5 Suninen/Markkula Hyundai i20 N Rally1 +28"7 6 Loubet/Gilsoul Ford Puma Rally1 +46"7 7 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +55"1 8 Mikkensen/Eriksen Skoda Fabia RS Rally2 +3'12"9 9 Kaur/Viilo Skoda Fabia RS Rally2 +3'28"9 10 Pajari/Malkonen Skoda Fabia RS Rally2 +3'29"0