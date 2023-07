WRC | Rally Estonia, PS5: Rovanpera vede Neuville

La pioggia è arrivata a bagnare il fondo della Peipsiaare 2 di 24,35 chilometri, la prima speciale del giro pomeridiano odierno al Rally Estonia, e ha cambiato le carte in tavola in maniera considerevole.

Kalle Rovanpera, costretto ad aprire tutte le prove speciali della giornata per via del suo primo posto nella classifica generale nel Mondiale Piloti, si è trovato improvvisamente in una situazione di vantaggio. Ha potuto sfruttare il fondo a tratti fangoso per avere la meglio nei confronti dei diretti rivali per il successo del rally.

Il campione del mondo in carica è però stato bravo a sfruttare la situazione, portando il suo ritardo dalla vetta della classifica generale da 6"8 ad appena 2"1.

Thierry Neuville ha faticato soprattutto nell'ultimo settore della speciale, quello più fangoso. Forse anche per via dell'assetto scelto della sua i20 N Rally1, che sembra funzionare bene sull'asciutto ma non sul fango.

In questa speciale Esapekka Lappi è stato il pilota più rapido tra quelli schierati da Hyundai Motorsport grazie al secondo tempo di speciale, staccato di 2"1 da Rovanpera. Questo però ha permesso al finnico di avvicinarsi ancora alla terza posizione nella classifica generale, ancora nelle mani di Elfyn Evans.

Splendida prova per Teemu Suninen, quarto a pari merito con Neuville in questa prova sebbene abbia perso un paio di secondi nella lotta per il terzo posto.

Guadagna invece una posizione Pierre-Louis Loubet salendo dalla settima alla sesta piazza. Takamoto Katsuta è risultato molto lento, perdendo oltre 18 secondi da Rovanpera. Loubet, invece, ne ha persi 8 in meno, riuscendo a superare il giapponese di Toyota Racing in crisi di confidenza con la vettura.

Cambia tutto anche in WRC2, con il leader Oliver Solberg costretto al ritiro. Il norvegese del team Monster Skoda ha colpito qualcosa - un impatto non così significativo, almeno all'apparenza - danneggiando la sospensione posteriore destra. Questo ha dato il via libera ad Andreas Mikkelsen, nuovo leader di categoria con 8"5 di vantaggio nei confronti del compagno di squadra Sami Pajari.

Il giovane finlandese del team TokSport ha iniziato bene il giro pomeridiano vincendo la prova e riducendo il suo ritardo da quella che ora è la prima posizione di classe. Da segnalare inoltre alcuni problemi significativi al servosterzo sulla Hyundai i20 N Rally2 di Emil Lindholm. Il finlandese si è trovato costretto a rallentare l'andatura per via di questo problema, per ora intermittente.