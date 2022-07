WRC | Rally Estonia, PS5: Evans concede il poker

Carica lettore audio

Percorso netto per Elfyn Evans, che in questa mattinata di venerdì al Rally Estonia è stato semplicemente perfetto vincendo tutte e quattro le speciali disputate.

Il poker di successi di stage è arrivato nella Vastsemoisa 1 di 6,70 chilometri, la prova più corta della giornata, in cui ha messo in fila tutti per la quarta volta di fila.

Evans ha preceduto di 1"8 il compagno di squadra e leader del Mondiale Piloti Kalle Rovanpera. Il finnico, che oggi apre tutte le speciali per la sua posizione nella classifica generale, è stato autore di una mattinata solida, in cui si è insediato al terzo posto.

Se Evans sembra già irraggiungibile, Ott Tanak che occupa la seconda posizione è invece distante 6"2. L'estone di Hyundai Motorsport sta soffrendo come tutti i compagni di squadra la mancanza di grip al posteriore e non sembra avere il passo degli ultimi 2 anni.

Al momento si trova secondo nella classifica generale, ma il ritardo da Evans è già di 12"5. Si potrebbe invece accendere la lotta con Rovanpera, qualora Kalle dovesse riuscire ad aumentare ancora il ritmo e mettere pressione al campione del mondo 2019.

Fuori dalle posizioni da podio si lotta per il quarto posto, con Thierry Neuville che sta stringendo i denti. Il belga di Hyundai ha commesso un paio di errori nella speciale che lo hanno portato a perdere diversi secondi dal suo rivale, Esapekka Lappi.

Il finnico della Toyota ora avrà l'occasione di provare a sistemare i guai ai freni che lo hanno rallentato sino a ora grazie al Service di metà giornata. Neuville, invece, proverà a cambiare qualcosa nell'assetto della sua i20 N Rally1 per migliorare la risposta del posteriore e trovare maggiore grip così da difendersi dagli eventuali attacchi del rivale.

Interessante anche il duello tra Adrien Fourmaux e Takamoto Katsuta. Il pilota di M-Sport e quello di Toyota sono racchiusi in 1"8 dopo la bella rimonta del giapponese. Alla lotta si è unito anche Gus Greensmith grazie al quarto tempo nella PS5. Ora il britannico si trova a 2"8 da Katsuta.

In maniera sorprendente, anche Pierre-Louis Loubet è molto vicino ai tre piloti che lo precedono nella generale. Un buon ritmo nelle ultime due prove lo ha portato ad avvicinarsi e ora è a 1"8 da Greensmith. La lotta per il sesto posto sarà serrata. Molto più in difficoltà Oliver Solberg, autore di un testacoda nella prova precedente, condita anche da un errore in uscita da un tornante in cui lo svedese ha fatto stallare il motore della sua Hyundai.

Per quanto riguarda il WRC2 la mattinata ha sorriso a Emil Lindholm e Reeta Hamalainen. L'equipaggi ofinlandese conduce con un vantaggio di 4"3 nei confronti del campione del mondo in carica della categoria Andreas Mikkelsen. Quest'ultimo è riuscito a superare proprio nell'ultima speciale Teemu Suninen, secondo sino alla stage precedente.

Il giro mattutino del venerdì al Rally Estonia termina qui. Ora i piloti potranno usufruire del Service di metà giornata e poi si dirigeranno verso la Prova Speciale 6, la Peipisaare 2 di 24,35 chilometri. La prima vettura entrerà in prova alle ore 14:16 italiane.

Rally Estonia 2022 - Classifica dopo la PS5

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 38'36”1 2 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +12"5 3 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +18"7 4 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +41"0 5 Lappi/Ferm Toyota GR Yaris Rally1 +43"6 6 Fourmaux/Coria Ford Puma Rally1 +1'04"8 7 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1'06"6 8 Greensmith/Andersson Ford Puma Rally1 +1'09"4 9 Loubet/Landais Ford Puma Rally1 +1'11"2 10 Solberg/Edmondson Hyundai i20 N Rally1 +1'35"8