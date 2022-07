WRC | Rally Estonia, PS4: Breen costretto al ritiro

Carica lettore audio

Elfyn Evans concede il tris vincendo la terza prova speciale sulle tre disputate oggi al Rally Estonia. Il pilota di Toyota Racing ha colto il miglior tempo nella PS4, la Raanitsa 1 di 21,45 chilometri, con il tempo di 10'18"5.

Grazie a questo successo di stage, il gallese ha aperto ulteriormente il suo margine nei confronti dei diretti rivali. Ora Ott Tanak - primo degli inseguitori - ha un ritardo di 10"5. Il pilota di Hyundai Motorsport ha colto il terzo tempo a 5"2 da Evans nella PS2, battuto anche da Kalle Rovanpera per 9 decimi.

I problemi ai freni di Esapekka Lappi continuano a essere presenti sulla sua GR Yaris Rally1, ma il quarto tempo gli ha permesso di non perdere ulteriore tempo da Thierry Neuville, pilota con cui sta lottando per il quarto posto nella classifica generale.

Il belga di Hyundai Motorsport ha infatti guadagnato una posizione per via del ritiro di Craig Breen. Il nord-irlandese del team M-Sport era intento a firmare parziali molto interessanti, ma a metà prova è finito largo in una curva sinistrorsa molto veloce ed è finito fuori strada.

Nell'uscita ha probabilmente colpito un sasso che gli ha divelto la sospensione anteriore sinistra. Per questo motivo Craig non ha avuto modo di riprendere la prova ed è stato costretto al ritiro.

Tutti i piloti che lo hanno seguito ne hanno approfittato per recuperare almeno una posizione, ma chi ha davvero sfruttato la prova per risalire la china è stato Takamoto Katsuta. Il giapponese di Toyota è risalito in settima piazza grazie a un buon sesto posto di speciale, e ora si trova a 1"4 dal sesto nella generale che è Adrien Fourmaux.