WRC | Rally Estonia, PS3: tris di Tanak. Ibrido KO per Lappi

Ott Tanak concede il bis di giornata e il tris da quando è scattato il Rally Estonia 2023. Il padrone di casa, nonostante la beffa dei 5 minuti di penalità subita ieri, vuole dimostrare chi sia il migliore sugli sterrati di casa e ci sta riuscendo in maniera perfetta, quanto perentoria.

Il pilota del team M-Sport ha messo tutti in fila anche nella PS3, la Mustvee 1 di 17.09 chilometri, facendo meglio di 1"8 rispetto al primo dei suoi avversari, il leader della classifica generale Thierry Neuville.

Per Tanak si tratta di un mero esercizio di stile, volto però a far capire chi sarebbe stato il vero favorito di questo fine settimana. Neuville, invece, sembra avere tutta l'intenzione di sfruttare la sua buona posizione di partenza per provare a mettere un sigillo al Rally d'Estonia e, in qualche modo, mettere pressione a Rovanpera per la seconda parte di stagione.

Al momento il belga sembra essere veloce, ma ancora cauto. Siamo solo all'inizio del fine settimana di gara e non avrebbe senso prendersi rischi in questa fase. Per il momento, però, sembra che la sua guida sia efficace a sufficienza per tenersi tutti alle spalle.

Rovanpera, terzo di speciale, ha perso altri 7 decimi nei confronti del rivale di Hyundai Motorsport e ora il divario è di 3"9 in favore del belga.

Dietro ai due piloti che si stanno contendendo il primato nella classifica generale estone si è consumato un cambio di posizione importante. Elfyn Evans è salito al terzo posto approfittando di un guasto all'ibrido sulla Hyundai i20 N Rally1 di Esapekka Lappi e Janne Ferm.

Un peccato per l'equipaggio finlandese, perché sembrava poter avere il potenziale per lottare non solo per il podio, ma anche con Neuville e Rovanpera (ordini di squadra permettendo). Lappi dovrà stringere i denti sino al termine della PS4, poi potrà usufruire del Service di metà giornata e dell'aiuto dei tecnici di Compact Dynamics, i quali dovrebbero riuscire a ripristinare il propulsore elettrico.

In questa prova Teemu Suninen ha faticato maggiormente a trovare confidenza con la i20 N Rally1. Sesto di prova, si è comunque messo alle spalle Pierre-Louis Loubet e un Takamoto Katsuta più in difficoltà del previsto. Il giapponese di Toyota Racing ha anche commesso un errore finendo lungo in una curva, perdendo diversi secondi.

Nel WRC2 continua la marcia di Oliver Solberg, senza dubbio il più veloce della mattinata. Il norvegese ha messo alle spalle i compagni di squadra Andreas Mikkelsen e Gus Greensmith, tutti al volante di una Skoda Fabia RS Rally2. Primi segnali confortanti per Emil Lindholm, quarto di prova in quello che è il rally d'esordio da pilota Hyundai Motorsport.

WRC 2023 - Rally Estonia - Classifica dopo la PS3

Pos Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 25'14”4 2 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +3"9 3 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +7"9 4 Lappi/Ferm Hyundai i20 N Rally1 +10"4 5 Suninen/Markkula Hyundai i20 N Rally1 +15"6 6 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +23"1 7 Loubet/Gilsoul Ford Puma Rally1 +1'05"1 8 Solberg/Edmondson Skoda Fabia RS Rally2 +1'14"1 9 Mikkensen/Eriksen Skoda Fabia RS Rally2 +1'25"9 10 Greensmith/Andersson Skoda Fabia RS Rally2 +1'26"1