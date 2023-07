WRC | Rally Estonia, PS20: Rovanpera pareggia un record di Loeb

E sono 12. E, soprattutto, è pareggiare un record che dura da 18 anni. Kalle Rovanpera ha firmato la vittoria di speciale numero 12, tutte di fila, esattamente come riuscì a fare niente meno che sua maestà Sébastien Loeb al Tour de Corse nel lontano 2005.

"Ho provato a salvaguardare le gomme per la Power Stage", ha dichiarato a fine prova il 22enne campione del mondo in carica. Una prova di forza come non se ne vedevano da tempo. Una superiorità degna dei pluri campioni che lo hanno preceduto. Quelli che, per intenderci, portano lo stesso nome: Sébastien, la stessa nazionalità, ma che non si sono mai sopportati troppo: Loeb e Ogier.

Rovanpera sta crescendo e i crismi per entrare a far parte di una élite così ristretta sembrano esserci tutti. Ormai il Rally Estonia è nelle sue mani. Alla fine manca solo una speciale e gli avversari sono lontani, troppo lontani per potergli dare reale fastidio.

Sarà una passerella in cui, probabilmente, Rovanpera cercherà di vincere non tanto per battere il record di Loeb e riscrivere una pagina di storia del WRC, quanto per portare a casa altri 30 punti che andrebbero a sigillare la rincorsa al titolo iridato Piloti 2023.

Alle sue spalle sembrano ormai consolidate anche la seconda, terza e quarta posizione, con Thierry Neuville ed Esapekka Lappi a completare il podio ed Elfyn Evans appena fuori.

La rimonta di Takamoto Katsuta nei confronti di Pierre-Louis Loubet ha avuto compimento proprio in questa PS20. Il giapponese di Toyota Racing ha colmato tutto il divario che lo separava dal francese e lo ha passato. I due si presenteranno alla Power Stage con un gap di 6 decimi in favore di Katsuta.