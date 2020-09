WRC, Rally Estonia, PS2-4: Tanak nella tripletta Hyundai!

Le prime tre speciali del secondo giorno di gara del Rally Estonia hanno subito delineato un panorama piuttosto favorevole a Hyundai Motorsport. Le tre i20 Coupé WRC ufficiali si trovano a dettare il ritmo della corsa, con Ott Tanak davanti a tutti, seguito da Craig Breen e Thierry Neuville.

Questo scenario è stato favorito dalla foratura della gomma posteriore destra sulla Toyota Yaris WRC di Kalle Rovanpera, sino a quel momento leader della corsa, avvenuta nella PS3, la Kanepi 1 di 16,88 chilometri,. Il giovane finnico ha perso oltre 22" dai migliori, spianando la strada alle Hyundai.

Per Tanak, a quel punto, si sono aperte le strade che lo hanno portato in vetta alla classifica nell'evento di casa. Ottime prestazioni quelle dell'estone, ma anche quelle del compagno di squadra Craig Breen e di Thierry Neuville, che nelle prime speciali di questa mattinata è scattato per terzo nelle speciali così come prevede il regolamento sportivo.

Il belga è sino a ora il migliore dei primi. Non a caso, nella PS4, Neuville è riuscito a firmare un importante terzo tempo ad appena 2"6 da Tanak, che invece aveva una posizione di partenza molto più favorevole della sua. Questo ha consentito al belga di recuperare 2 posizioni dopo aver superato nella generale entrambe le Yaris di Ogier ed Evans.

Crollo della Fiesta WRC di Esapekka Lappi. Il finnico era apparso molto veloce per tutta la giornata di ieri, ma oggi, almeno per il momento, sembra aver perso tutto lo smalto mostrato ieri. Lappi si trova comunque in sesta piazza, ma incalzato da un sorprendente Takamoto Katsuta.

Il giapponese sembra trovarsi a proprio agio sul fondo sterrato dell'Estonia, forse perché ricorda quello finnico, dove spesso ha condotto test al volante della Toyota Yaris. Dopo la foratura, Rovanpera si trova in ottava posizione davanti alla Fiesta di Suninen, mentre la Top 10 è completata dalla Hyundai i20 Coupé Plus privata del giovane talento Pierre-Louis Loubet.

