WRC | Rally Estonia, PS19-21: ritiro per Loubet e Greensmith

Carica lettore audio

La domenica del Rally Estonia, ultima giornata di gara del settimo appuntamento del WRC 2022, è scattata presto, alle 5:48 italiane, e ha visto Kalle Rovanpera aumentare ancora il suo già importante vantaggio nei confronti dell'unico rivale per la vittoria, il compagno di squadra Elfyn Evans.

Il leader del Mondiale ha vinto la prima e la terza speciale di oggi, la PS19 Tartu Vald 1 di 6,56 chilometri, e la PS21, la Kambja 1 di 15,95 chilometri, portando il suo vantaggio sul primo degli inseguitori a 40"8.

Tanti piloti questa mattina hanno deciso di salvaguardare la propria vettura e le proprie gomme - non ci sarà Service di metà giornata, né la Tyre Fitting Zone per montare gomme nuove - per cui non ci sono stati colpi di scena dovuti a prestazioni sensazionali o, vice versa, a contro prestazioni preoccupanti.

La mattinata odierna è stata però piuttosto negativa per M-Sport. Il team britannico, che già nella prima giornata era stato costretto a perdere Craig Breen per la rottura di una sospensione, ha perso altri due piloti nel giro di due speciali.

Nella PS19 Pierre-Louis Loubet ha commesso un errore, rompendo la sospensione posteriore destra della sua Ford Puma Rally1. Per il francese si è trattato del secondo errore dopo il capottamento di venerdì, ma questa volta è stato decisivo ai fini del suo ritiro.

Molto più sfortunato Gus Greensmith, il quale si è dovuto fermare a causa di un guasto meccanico alla trasmissione della Ford Puma Rally1 numero 44 che il team gli affida in questa stagione.

Per quanto riguarda il WRC2, Andreas Mikkelsen continua a controllare gli attacchi di Teemu Suninen e a comandare la classifica di categoria. Il norvegese del team TokSport Skoda mantiene un vantaggio di 11"7 sul finlandese di Hyundai Motorsport quando mancano 3 speciali al termine dell'evento.