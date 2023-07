WRC | Rally Estonia, PS18: Lappi mette al sicuro il terzo posto

Kalle Rovanpera continua ad aggiornare le statistiche che lo riguardano. Nella prima prova speciale di questa mattina, ultimo giorno di gara al Rally Estonia, il finlandese di Toyota Racing ha vinto la decima stage consecutiva.

Nella PS18, la Karaski 1 di 12,04 chilometri, Rovanpera ha dato ulteriormente prova della sua superiorità sugli sterrati veloci come quelli dell'Estonia e come quello che presenterà il prossimo appuntamento, il Rally di Finlandia, lasciando solo le briciole agli avversari.

Anche stamattina, in una prova per lui sostanzialmente inutile da vincere dato il suo vantaggio su Thierry Neuville, ha staccato Esapekka Lappi di 2"7 ed Elfyn Evans di 5 secondi. Una prova di forza che lascia senza parole per la naturalezza con cui è stata esibita tra ieri e oggi. Forse solo Ott Tanak, da padrone di casa e conoscitore dei fondi estoni, avrebbe potuto contrastarlo, ma la penalità presa prima dell'inizio della gara ha tolto pathos al fine settimana.

Thierry Neuville ha così preferito concentrarsi sul mantenimento del secondo posto. Dopo un errore nella prima parte di speciale - ha perso il posteriore in una curva sinistrorsa - ha scelto di non prendere rischi, ma ha anche perso dei secondi nei confronti di Esapekka Lappi e ha visto avvicinarsi il compagno di squadra nella classifica generale.

Difficilmente vedremo il finlandese attaccare il belga, essendo compagni di squadra ed essendo Neuville meglio piazzato nel Mondiale Piloti. Per Lappi, però, la soddisfazione di aver respinto ulteriormente Elfyn Evans, ormai distante 10 secondi da lui e dal gradino più basso del podio.

Continua a ben figurare Teemu Suninen, il quale alterna buoni settori a parti dove è evidentemente alla ricerca delle migliori sensazioni su una vettura Rally1. Si infiamma sempre di più la lotta per il sesto posto, con Takamoto Katsuta che, pur non facendo nulla di trascendentale, continua ad avvicinarsi a piccoli passi a Pierre-Louis Loubet. Il francese ha ora 6"5 di vantaggio sul giapponese di Toyota quando mancano 3 speciali alla fine delle ostilità.

Nel WRC2 Andreas Mikkelsen sta gestendo il suo vantaggio nei confronti del primo dei rivali, il giovane compagno di squadra Sami Pajari. Il finnico ha recuperato quasi 3 secondi all'esperto norvegese, ma la distanza da colmare resta importante: 13"1.