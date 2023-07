WRC | Rally Estonia, PS17: Rovanpera firma la giornata perfetta

La giornata perfetta. Kalle Rovanpera ha firmato una giornata che da diverso tempo non si vedeva nel WRC vincendo tutte e 9 le prove speciali che hanno caratterizzato la seconda tappa del Rally Estonia.

Un dominio non dettato dai distacchi enormi inflitti ai rivali - Neuville ha perso 10 secondi per una gomma che ha perso pressione - ma per la costanza con cui è riuscito a battere tutti, in tutte le speciali, in tutte le condizioni affrontate oggi.

Grazie a questo passo, rivelatosi inarrivabile per tutti, il campione del mondo di Toyota Racing ha aumentato il suo vantaggio nei confronti dell'unico rivale, Thierry Neuville, autore comunque di un'ottima giornata. Probabilmente se a inizio evento avessero detto al belga che sarebbe riuscito a occupare la seconda piazza, avrebbe fatto carte false per rendere realtà l'ipotesi.

Ora, però, con Rovanpera davanti a tutti sembra poter essere la mossa che dà scacco matto a tutti i rivali nella lotta al titolo iridato. Domani Rovanpera potrà controllare il suo margine, che ora è di 34"9 sul pilota di Hyundai Motorsport per portare a casa un altro successo stagionale, il secondo.

Esapekka Lappi ed Elfyn Evans hanno regalato un duello che, a differenza di quello tra Rovanpera e Neuville, è durato per tutte le 9 prove andate in scena oggi. Il pilota di Hyundai Motorsport è riuscito a resistere ai primi assalti del gallese portati nel corso della mattina, poi, nel pomeriggio, ha allungato leggermente sul rivale sfruttando anche la corta stage spettacolo che ha concluso la giornata, ma la terza piazza è ancora in bilico e sarà decisa nelle 4 prove di domani.

Ottima giornata per Teemu Suninen, il quale è stato in grado di mantenere la quinta posizione nell'evento d'esordio al volante di una vettura Rally1. Il pilota di Hyundai ha mostrato un passo regolare, privo di errori e grosse sbavature. Non è riuscito a rimanere in lotta per il podio, ma la Top 5 è un risultato incoraggiante.

Si è inaspettatamente riaccesa la lotta per il sesto posto, con Takamoto Katsuta che è riuscito a recuperare diversi secondi su Pierre-Louis Loubet nonostante qualche problema di troppo che lo ha rallentato nel corso del pomeriggio. Il giapponese di Toyota ha ora un ritardo di 7 secondi netti nei confronti del francese di M-Sport. Ott Tanak, invece, ha completato la sua rimonta tornando in Top 10. Ora l'idolo di casa è ottavo dopo aver superato tutte le Rally2 che lo precedevano, ma recuperare altre posizioni sarà molto difficile per via del suo enorme ritardo dai colleghi.

Nel WRC2 Andreas Mikkelsen è riuscito a gestire molto bene il suo vantaggio sui compagni di squadra. Alle sue spalle non c'è più Gus Greensmith - ora terzo - ma la giovane promessa di TokSport Sami Pajari. Il finnico è a 15"8 dopo un ottimo pomeriggio, ma per lui sarà difficile recuperare tutto il divario dal norvegese in appena 4 prove.

La seconda tappa del Rally Estonia termina qui. La gara riprenderà domattina con la Prova Speciale 18, la Karaski 1 di 12,04 chilometri. La prima vettura, la Ford Puma Rally1 numero 8 di Ott Tanak e Martin Jarveoja, entrerà in prova alle ore 07:09 italiane.