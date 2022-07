WRC | Rally Estonia, PS16-18: Rovanpera vede il quinto successo 2022

Carica lettore audio

Kalle Rovanpera si è messo alle spalle la giornata più lunga e impegnativa del Rally Estonia ed è ormai a un passo da conquistare il quinto rally della stagione sui sette sino a ora disputati.

Il 21enne di Toyota Racing ha firmato 10 vittorie di speciali sulle 18 disputate sino a ora, mettendo in chiaro la sua superiorità. Dopo aver visto ridursi il suo margine nella prima prova di questa mattina, Rovanpera ha vinto ben 7 prove consecutive, mettendo il sigillo su una vittoria che appare ormai scontata.

Elfyn Evans ha provato a tenere il passo del giovane compagno di squadra, ma ben presto ha capito di doversi accontentare della piazza d'onore. Il distacco tra i primi 2, che è pari a 29"1, fotografa bene una situazione ormai certificata: per assistere ai festeggiamenti legati al primo iride di Rovanpera, dovremo attendere ancora pochi mesi.

La giornata odierna ha presentato poche battaglie. Al di là di quella per il successo, ha trovato compimento quella per il quarto posto con Thierry Neuville ormai saldamente ai piedi del podio. Una foratura ha impedito a Esapekka Lappi di continuare a duellare con il belga di Hyundai Motorsport, mentre Ott Tanak non ha dovuto fare altro che mantenere un buon passo per conservare il terzo posto.

Takamoto Katsuta, grazie a una giornata solida, ha superato Adrien Fourmaux e ora è quinto nella classifica generale dell'evento. Però il pilota francese del team M-Sport si è tolto la soddisfazione di vincere la prima prova speciale della carriera nel WRC al volante di una vettura Rally1. E' accaduto nella PS18, la Toyota Tartu 2 di 1,66 chilometri che ha chiuso il percorso della seconda tappa.

Con tutte le posizioni ormai cristallizzate, domani i piloti cercheranno di salvaguardare il più possibile le rispettive vetture in vista della Power Stage. Domani sono previste 5 speciali ma senza Service, dunque tutti i protagonisti dovranno essere particolarmente cauti.

Per quanto riguarda il WRC2, continua la lotta tra il campione in carica Andreas Mikkelsen e Teemu Suninen. Il norvegese del team TokSport Skoda è in testa con 10" di vantaggio sul rivale di Hyundai Motorsport, ma proprio nell'ultima prova ha commesso un errore alla penultima curva, finendo fuori e urtando un masso. Fortunatamente per lui l'errore gli ha fatto perdere solo alcuni secondi, senza rompere la sua Skoda Fabia Rally2 Evo.

La terza e ultima giornata di gara di un Rally Estonia privo di emozioni scatterà domattina con la Prova Speciale 19, la Tartu Vald 1 di 6,56 chilometri. La prima vettura entrerà in speciale alle ore 05:48 italiane.

Rally Estonia 2022 - Classifica dopo la PS18

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 2h07'53”0 2 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +29"1 3 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +1'11"5 +10" 4 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +2'20"3 5 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +3'43"0 6 Fourmaux/Coria Ford Puma Rally1 +3'53"9 7 Lappi/Ferm Toyota GR Yaris Rally1 +4'35"4 8 Loubet/Landais Ford Puma Rally1 +6'16"4 9 Greensmith/Andersson Ford Puma Rally1 +7'22"9 10 Mikkelsen/Eriksen Skoda Fabia Rally2 Evo +8'39"7