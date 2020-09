WRC, Rally Estonia, PS15: Ogier attacca, ma senza successo

Nella Prova Speciale 15 del Rally Estonia, la Arula 2 di 6,97 chilometri, è arrivata un'altra vittoria di speciale per Sébastien Ogier, sintomo di quanto sia spingendo per cercare di mettere pressione alle due Hyundai che lo precedono nella classifica generale.

Il risultato, però, sembra non scalfire le certezze di Ott Tanak e Craig Breen. Entrambi, infatti, hanno perso solo pochi decimi nei confronti del 6 volte campione del mondo, che così rimane in terza posizione staccato di 13"6 dall'irlandese e di 26"3 dal campione del mondo in carica della Hyundai.

Kalle Rovanpera continua a mostrare di avere un passo gara di alto livello, ma la foratura di ieri e la penalizzazione arrivata all'avvio della prima prova di questa mattina gli hanno tarpato le ali. Un vero peccato, perché avrebbe potuto lottare senza alcun problema per una posizione sul podio.

Continua invece il calvario delle Ford Fiesta del team M-Sport, con Teemu Suninen ed Esapekka Lappi autori di un tempo molto simile. I due sono stati separati da un decimo, ma entrambi sono molto lontani dalle posizioni di vertice. Questo è un chiaro sintomo di quanto sia valso non fare test da giugno in poi, ovvero quando il divieto imposto dalla FIA è decaduto. Gli altri team ne hanno subito approfittato, mentre il team di Cockermouth ha dovuto desistere per motivi finanziari.

Oggi è rientrato in gara Thierry Neuville. Lo ha fatto per un solo obiettivo: cercare di portare a casa punti nella Power Stage, ossia la PS17. Non a caso il suo passo è comparabile a quello delle migliori WRC2 e WRC3, dunque vetture R5. Il belga sta cercando di salvare le gomme, considerando che oggi non ci sarà alcun Service prima dell'ultima prova speciale della gara.