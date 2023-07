WRC | Rally Estonia, PS15-16: Rovanpera è inarrestabile

Non c'è storia. Kalle Rovanpera continua a fare incetta di vittorie di speciale al Rally Estonia e ad aumentare il suo vantaggio nella classifica generale nei confronti dei diretti rivali. Il finlandese ha inanellato successi anche nella PS15, la Elva 2 di 11,73 chilometri, e la PS16, la Kanepi 2 di 16,48 chilometri, non lasciando diritto di replica a nessuno.

Così facendo il campione del mondo in carica ha aumentato ancora il suo vantaggio su Thierry Neuville, portandolo a poco più di mezzo minuto in una giornata per lui perfetta, priva di sbavature. Una grande guida, unita dalla miglior posizione di partenza possibile e una Toyota GR Yaris Rally1 che riesce a calzare a pennello.

Per Neuville l'unica cosa da fare, a questo punto, è cercare di ottenere i migliori tempi possibili per mantenere e, se possibile aumentare, il suo margine nei confronti di Esapekka Lappi ed Elfyn Evans che si trovano alle sue spalle e portare a casa un secondo posto che, alla vigilia dell'evento, sembrava poter essere per lui una chimera.

Lappi ed Evans continuano a sfidarsi e a trovarsi staccati di pochi decimi di speciale in speciale. Nella PS16, però, il pilota finlandese di Hyundai Motorsport è riuscito a compiere un passo importante, facendo meglio di 2"9 rispetto al rivale per il gradino più basso del podio.

Questo lo ha portato ad aumentare il suo vantaggio sul gallese a 5"6. Un margine ancora poco rassicurante, ma per Lappi sarebbe molto importante chiudere la giornata in terza posizione e con un piccolo cuscinetto di sicurezza per arrivare poi a giocarsi il tutto per tutto nelle 4 prove speciali che domani concluderanno l'evento.

Takamoto Katsuta sembra invece essersi ripreso. Nel corso del pomeriggio, nonostante diversi problemi d'affidabilità della sua Toyota GR Yaris Rally1, è riuscito ad avere un passo migliore rispetto a quello di Pierre-Louis Loubet, riportandosi così a 8 secondi dalla sesta posizione nella classifica generale quando manca una stage al termine della tappa odierna.