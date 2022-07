WRC | Rally Estonia, PS14-15: Rovanpera prende il largo

Carica lettore audio

Il giro pomeridiano del sabato al Rally Estonia è iniziato sotto il segno del solito Kalle Rovanpera. Il leader del Mondiale e del settimo evento del WRC 2022 ha infilato due vittorie di speciale nella PS14, la Elva 2 di 11,73 chilometri e la PS15, la Maekula 2 di 10,27 chilometri.

Grazie a questi due scratch, il 21enne di Toyota Racing ha allungato ulteriormente nei confronti dell'unico rivale per la vittoria, il compagno di squadra Elfyn Evans, portando il suo margine a 25"9.

Rovanpera non è contento del feeling con la sua vettura, eppure sta letteralmente dominando. Questa è una fotografia perfetta di questo Mondiale Rally 2022, che ha conosciuto uno solo dominatore.

Takamoto Katsuta sta imitando l'amico Rovanpera per rendere più salda la quinta posizione conquistata questa mattina. Il pilota della Toyota continua a fare meglio rispetto ad Adrien Fourmaux e ora può gestire un vantaggio di 11"5 quando mancano 3 stage al termine della giornata.

Tutti gli altri piloti, quelli non coinvolti nella lotta per la vittoria, hanno ormai acquisito la rispettiva posizione in classifica. Continuano a essere troppo grandi i margini tra un pilota e l'altro per poter assistere ad altri duelli e, con tutta probabilità, sarà così sino alla fine di uno dei rally meno appassionanti di questa stagione.